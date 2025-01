Der erste große Netflix-Misserfolg war die ehrgeizige Reaktion auf Game of Thrones: 200 Millionen Verlust für eine spektakuläre Serie, an die sich niemand mehr erinnert

Vor über 10 Jahren setzte Netflix auf eine historische Abenteuerserie, die gegen Produktionen wie Game of Thrones antreten sollte. Der Plan ging jedoch nach hinten los und heute ist die Serie fast vergessen.

Als Netflix vor über 10 Jahren langsam auf dem Serienmarkt mit eigenen Produktionen durchgestartet ist, sollte auch starke Konkurrenz zu epischen Highlights wie Game of Thrones her. Dafür brachte der Streamer 2014 die historische Abenteuerserie Marco Polo an den Start. Nach 2 Staffeln war jedoch schon Schluss und Netflix schweigt den Release heute lieber tot.

Game of Thrones-Konkurrenz Marco Polo wurde für Netflix zum Verlustgeschäft

Marco Polo wurde zuerst von dem US-Sender Starz entwickelt. Als die Produktion irgendwann zu kompliziert wurde, übernahm Netflix die Serie und entwickelte eine 1. Staffel für stolze 90 Millionen Dollar Kosten. Die 10 Folgen umfassende Season wurde im Dezember 2014 dann auf einen Schlag veröffentlicht.

2016 folgte dann eine 2. Staffel, wonach die Serie von Netflix bereits abgesetzt wurde. Wie der Hollywood Reporter damals berichtete, soll Marco Polo dem Streaming-Dienst einen Verlust von 200 Millionen Dollar eingebracht haben. Dazu kamen Kritiken, die nicht gerade positiv ausfielen.

Bei der Moviepilot-Community kommt die bildgewaltige Serie mit 910 Bewertungen immerhin auf einen starken Schnitt von 7,4 von 10 Punkten. Vielleicht ist Marco Polo also für den ein oder anderen Fan wuchtiger Historienserien wie GoT oder Shogun immer noch einen Blick wert.

Vergessenes Historienabenteuer bei Netflix: Darum geht es in Marco Polo

Im 13. Jahrhundert wächst der junge Marco Polo (Lorenzo Richelmy) bei seiner Tante auf, da sein Vater (Pierfrancesco Favino) als Händler, Abenteurer und Forscher ununterbrochen auf Reisen ist. Eines Tages wird er von ihm mit auf eine Reise durch Asien genommen. Hier kommt er an den Hof von Kublai Khan (Benedict Wong), dem Enkel von Dschingis Khan. Dort gerät Marco Polo langsam in Geschehnisse, die Intrigen, Machtkämpfe, Gier und blutige Feldzüge umfassen.

