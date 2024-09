Der erste Trailer zur dritten The Big Bang Theory-Serie ist da: Sheldons ältester Bruder wird zur Hauptfigur

Bald startet in den USA die neue Spin-off-Serie zu Young Sheldon. Im The Big Bang Theory-Ableger geht es um Sheldons ältesten Bruder Georgie und ihr könnt jetzt den ersten Trailer schauen.

Bereits die dritte Serie aus dem The Big Bang Theory-Universum ist in Arbeit. Nach dem Prequel Young Sheldon über die Kindheit von Jim Parsons Kultrolle Sheldon Cooper bekommt der älteste Bruder Georgie sein eigenes Spin-off. In Georgie & Mandy's First Marriage müssen die beiden titelgebenden Figuren als junge Eltern den Alltag meistern. Vor dem Start könnt ihr jetzt schon mal einen ersten Trailer zu dem TBBT-Ableger schauen.

Hier ist der erste Trailer zu Georgie & Mandy's First Marriage:

Darum geht es in Georgie & Mandy's First Marriage

In dem Spin-off kehren Montana Jordan und Emily Osment als Georgie und Mandy aus Young Sheldon zurück. In dem TBBT-Ableger müssen sie sich um Tochter CeCe kümmern, während sie sich in ihrer Heimatstadt in Texas ein eigenständiges Leben aufbauen wollen. Mit dabei sind auch Will Sasso und Rachel Bay Jones in den Rollen von Mandys Eltern Jim und Audrey McAllister.

Während Young Sheldon als Single-Cam-Comedy inszeniert wurde, kehrt Georgie & Mandy's First Marriage wieder zum Multi-Camera-Stil von The Big Bang Theory zurück und wird dafür auch live vor einem Publikum aufgezeichnet.

Wann startet die neue The Big Bang Theory-Serie in Deutschland?

In den USA strahlt CBS das neue TBBT-Spin-off ab dem 17. Oktober 2024 aus. Ein deutscher Start von Georgie & Mandy's First Marriage steht aktuell noch nicht fest. Alle 12 Staffeln der Hauptserie könnt ihr zum Beispiel im Netflix-Abo streamen. Hier gibt's auch die Staffeln 1-4 von Young Sheldon.

