Der größte Jurassic Park-Fehler ärgert Fans seit 29 Jahren - aber die Lösung ist so einfach

Jurassic Park von 1993 ist ein absoluter Kino-Meilenstein. Der Filmfehler in einer berühmten T-Rex-Szene aber gibt Fans seit fast 30 Jahren Rätsel auf.

Der erste Jurassic Park ist ein Meisterwerk an Spannung und Atmosphäre, wie es nur Steven Spielberg hinbekommt. Aber wie bei vielen anderen Film-Meilensteinen auch haben sich in Spielbergs Abenteuer offenbar ein paar Filmfehler eingeschlichen. Der größte stört selbst die enthusiastischsten Fans seit dem Kinostart. Wie kann ein T-Rex bitte 10 Meter durch die Luft springen?

Der größte Jurassic Park-Fehler hat eine simple Lösung – die man leicht übersieht

Dabei geht es um eine der ikonischsten Szenen des Films. Der T-Rex bricht bei Nacht und Regen aus seinem Gehege aus und attackiert das Tour-Fahrzeug mit den beiden Hammond-Kindern. Er versucht schließlich, das Auto in sein Gehege hineinzuschieben. Direkt nach dem kaputten Zaun geht es dort mehr als 10 Meter in die Tiefe. Was für Fans die Frage aufwirft: Wie hat der tonnenschwere Saurier diese Steilwand überwunden, um auszubrechen?

Die Frage ist seit 29 Jahren so weit verbreitet, dass sich diverse Artikel (via The Things ) und Videos mit einer Antwort beschäftigen. Die ist erstaunlich einfach, im fertigen Film aber schwer zu erkennen. Es gibt einen Vorsprung neben der Steilwand, den der T-Rex über einen Hügel erklimmen konnte.

Schaut euch hier die Erklärung des Jurassic Park-Fehlers auf Englisch an:

Das geht insbesondere aus dem Drehbuch und Konzeptzeichnungen der Szene hervor. Demnach wird der Vorsprung unter anderem zur Fütterung des Sauriers benutzt. Im Film selbst ist er allerdings nur kurz und am äußersten Bildrand zu sehen.

© Universal Pictures Links am Bildrand: Der Felsvorsprung am T-Rex-Gehege

Es handelt sich also weniger um einen Filmfehler. Eher um eine Ungenauigkeit, für deren Auflösung die Inszenierung keinen Platz bietet. Dem Film schadet das wenig, er hat seinen Platz in der Filmgeschichte auf jeden Fall redlich verdient. Anhand der tausenden von Diskussionen im Internet wird aber auch deutlich, wie sehr der vermeintliche Fehler die Fans beschäftigt. Vielleicht haben einige insgeheim auf einen Hochsprung-Dino gehofft.

Was denkt ihr über den Jurassic Park-Fehler?