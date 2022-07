Alle 8 (!) Jurassic Park-Filme im Ranking: Vom schlechtesten zum besten Dino-Abenteuer

Jurassic World: Ein neues Zeitalter stampft durch die Kinos, doch welche sind die besten und schlechtesten Jurassic Park-Filme? Das Ranking gibt die Antwort.

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter läuft schon seit ein paar Wochen im Kino und setzt vorerst einen Schlussstrich unter die zweite Ära der Jurassic-Abenteuer im Kino. Wir haben uns deswegen entschieden, einen Blick zurück auf zu werfen auf die Dinosaurier-Fütterungen und ranken alle Jurassic Park-Filme vom schlechtesten bis zum besten.

Beim Ranking der Jurassic Park und World-Filme zählen auch Kurzfilme

Zur Auswahl gehören die beiden Kino-Trilogien, die 1993 mit der Adaption eines Romans von Michael Crichton losgetreten wurden, aber auch Kurzfilme. Die stellen ihre teuren Spielfilm-Pendants zum Teil nämlich in den Schatten. Heraus kommt unser Ranking der 8 Jurassic-Filme.

Bei der Diskussion über die Reihenfolge haben wir unterschiedliche Kriterien bedacht, darunter die Inszenierung der Dinosaurier und ihrer Actionszenen, die Originalität innerhalb der Reihe und der allgemeine Unterhaltungswert.

Los geht's!

Die besten Jurassic-Filme - Platz 8: Jurassic World: Ein neues Zeitalter

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter - Trailer (Deutsch) HD

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter bekam furchtbare Kritiken und das zurecht. Das Finale der Sequel-Reihe um Chris Pratt und Bryce Dallas Howard wirft zig Dinos vor die Kamera, metzelt diese aber spätestens im Schnitt nieder. Zur enttäuschenden Inszenierung kommt die aufgedunsene Handlung um Biosyn, Heuschrecken und Klonmädchen, die den Spaß an einfachen Dino-Thrills ruinieren. Das Treffen der Jurassic-Generationen ist der Tiefpunkt der Reihe. (JJ)



Die besten Jurassic-Filme - Platz 7: Battle at Big Rock

Der Kurzfilm Battle at Big Rock sollte die Wartezeit auf das große Jurassic World-Finale verkürzen und die Erinnerung an das Franchise wachhalten. Um das zu erreichen, inszenierte Colin Trevorrow einen neunminütigen Spannungsmoment, der den Camping-Urlaub einer Familie dank Dino-Begegnung in einen Höllentrip verwandelt. Sehr viel mehr als eine Fingerübung ist allerdings nicht herausgekommen. Battle at Big Rock wirkt wie eine Sequenz, die keinen Platz in einem der großen Kinofilme gefunden hat, weil sie im direkten Vergleich mit den coolen Set-Pieces zu austauschbar war. (MH)

Die besten Jurassic-Filme - Platz 6: Jurassic World

Jurassic World - Trailer (Deutsch) HD

Die große Wiederbelebung des Franchise: Jurassic World setzt intensiv auf Nostalgie, um die Faszination für den Dinopark zu neuem Leben zu erwecken. Ein mutiger Blockbuster sieht anders aus. Dennoch ist es faszinierend, wie sehr der Film auf der Metaebene mit seiner eigenen Existenz beschäftigt ist. Die Wiederöffnung des Parks, der noch größer ist, lässt sich wunderbar auf Jurassic World als Kino-Blockbuster und Marken-Erneuerung übertragen. In beiden Fällen steht die Frage im Raum, für welche Attraktion wir das Ticket lösen und wie sehr wir wirklich an dieser interessiert sind. (MH)

Die besten Jurassic-Filme - Platz 5: Jurassic Park III

Jurassic Park 3 - Trailer 1 (Deutsch)

Der erste Film ohne Steven Spielberg auf dem Regiestuhl wirkt weniger wie ein großer Sommer-Blockbuster, sondern eher wie ein B-Movie. Das ist ein Lob. Joe Johnstons Jurassic Park III aus dem Jahr 2001 fehlt es an den Wow-Momenten der Vorgänger, er bietet dafür schlanke Dino-Action mit Abwechslung. Ob Klingelton-Gag oder Raptor-Alptraum, Flugsaurier im Nebel oder T-rex-Spinosaurus-Fight: In dem 90-Minüter mit Sam Neill, William H. Macy und Téa Leoni gibt es einiges, das in Erinnerung bleibt. (JJ)



Die besten Jurassic-Filme - Platz 4: Jurassic World: Ein neues Zeitalter – Prolog

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter - Prolog (Deutsch) HD

Das Erstaunlichste, was die Jurassic World-Ära hervorgebracht hat, ist der Prolog, der vor dem Kinostart des dritten Teils veröffentlicht wurde. Zum fertigen Film gehört er nicht. Dafür erfüllt er eine kleine Fantasie und zeigt uns die Dinos zu ihren Lebzeiten, als würden wir die Jurassic Park-Version von The Tree of Life sehen. Die Bilder sprechen komplett für sich. Und dann verwandelt sich der Prolog in eine wundervolle Liebeserklärung an das Kino (inklusive Spielberg-Hommage): Mit dem Sprung in die Gegenwart sehen wir einen hungrigen T-rex durch ein Autokino trampeln. Mit weit aufgerissenen Augen starrt ein kleiner junge das Filmmonster an, das vom Projektor illuminiert wird – auf der Leinwand und in Wirklichkeit. (MH)

Die besten Jurassic-Filme - Platz 3: Jurassic World: Das gefallene Königreich

Jurassic World: Fallen Kingdom - Final Trailer (Deutsch) HD

Der 2018 erschienene zweite Teil der Sequel-Reihe hat einen ziemlich schlechten Ruf, dabei spricht viel für ihn: Er bringt gleich zwei Elemente in die Reihe, die es in diesem Ausmaß noch nicht gab und damit ist nicht das Klonmädchen gemeint. Der Vulkanausbruch in der ersten Hälfte feuert ungewohnte Katastrophen-Action an, während die zweite Hälfte als spannender Slasher-Film funktioniert. Der Indoraptor gibt den Raptoren nach der Einführung des allzu zahmen Blue zudem ein Stückweit Gefahrenpotenzial zurück. (JJ)

Die besten Jurassic-Filme - Platz 2: Vergessene Welt: Jurassic Park

The Lost World Jurassic Park - Trailer (Englisch)

War der erste Jurassic Park-Film ein mit meisterhafter Präzision inszenierter Blockbuster, tobt sich Steven Spielberg bei der Fortsetzung nach Lust und Laune in der Dinowelt aus. Angefangen bei der fiesen Eröffnungssequenz über die erbarmungslose Dinojagd bis hin zur völligen Eskalation in San Diego, wenn der T-rex zum ersten Mal das Festland betritt: Vergessene Welt: Jurassic Park macht keine Gefangenen. Spielberg holt aus jeder Sequenz das Maximum an Spaß und Spannung heraus. Besonders dann, wenn die Scheiben knacksen und die Dinos genauso wie der Abgrund näherkommen. (MH)

Die besten Jurassic-Filme - Platz 1: Jurassic Park

Jurassic Park - Trailer (Englisch)

Jurassic Park hob das Blockbuster-Kino in Sachen Effekte auf eine ganz neue Ebene, weshalb eine ganze Generation danach Paläontologie studieren wollte. Die Dinosaurier tauchen sparsam auf und wenn sie es tun, dann mit emotionalem Gewicht. Schrecken und Bewunderung wechseln sich ab, wenn T-rex, Brachiosauren und Raptoren durch den Park streifen. Das wäre nur halb so effektiv, gäbe es nicht die Menschen im Film: Die sind hervorragend besetzt, charakterlich klar umrissen und überraschend unterhaltsam. Das trifft auf das Kern-Trio Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum genauso zu wie auf die Nebenrollen, etwa Wayne Knight und Samuel L. Jackson. Bestes Beispiel: Der wunderbar schleimige Martin Ferrero, dessen Anwalt sich im Toilettenhäuschen versteckt. (JJ)

Fast 30 Jahre hat Spielbergs Meisterwerk inzwischen hinter sich und trotzdem wirkt Jurassic Park kein bisschen veraltet, selbst wenn manch ein CGI-Effekt bei genauerer Betrachtung sein Entstehungsjahr nicht verheimlichen kann. Doch genau hier kommt die Stärke des Films zum Vorschein: Spielberg verlässt sich nie auf nur eine Sache, sondern lässt atemberaubende Szenen aus dem Zusammenspiel von vielen verschiedenen Dingen entstehen. Es ist nicht nur der CGI-Dino, der überwältigt. Es ist die Zusammenkunft von staunenden Blicken, animatronischen Modellen, stimmungsvollem Lichteinsatz, bebenden Wassergläsern und und und ... Jurassic Park ist ein Film, der alle Möglichkeiten des Kinos ausschöpft und komplett in die daraus entstehende Magie vertraut. (MH)

Wie sieht euer Jurassic Park-Ranking aus?