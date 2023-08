Der größte Sci-Fi-Film der letzten 10 Jahre knackt den nächsten Rekord, aber auf die Fortsetzung müssen wir lange warten

Als einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten knackt Avatar 2 immer noch Rekorde. Für Disney hat der Sci-Fi-Blockbuster jetzt wieder einen Meilenstein aufgestellt.

Wer an dem Erfolg von Avatar 2: The Way of Water gezweifelt hat, wurde schnell eines Besseren belehrt. Hinter dem ersten Avatar-Film und Avengers: Endgame ist das Sci-Fi-Sequel von James Cameron mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 2,3 Milliarden Dollar der dritterfolgreichste Film in der Kino-Geschichte.

Für Disney geht die Erfolgsstory von Avatar 2 weiter, denn der Film hat für den Konzern jetzt noch einen Meilenstein geknackt.

Avatar 2 ist Disneys erfolgreichste Digital-Veröffentlichung

Avatar 2 ist jetzt der erfolgreichste digitale Release des Konzerns aller Zeiten. Das hat Disney laut CBR in einem Geschäftsbericht-Call zu den Einnahmen im dritten Quartal angegeben. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt.

Variety berichtete im Juli, dass der Sci-Fi-Blockbuster nach dem Disney+- und Max-Release Anfang Juni in den ersten fünf Tagen bereits auf stolze 1,9 Milliarden Minuten an Streams kam.

Auch wenn Avatar 2 förmlich nach der großen Leinwand für das perfekte Filmerlebnis schreit, ist Camerons Fortsetzung auch im Heimkino ein klarer Hit.

Auf Avatar 3 müssen wir länger warten

Wie Mitte Juni bekannt gegeben wurde, musste der ursprüngliche Starttermin des nächsten Avatar-Teils verschoben werden. Grund ist der hohe technische Aufwand für das Sci-Fi-Franchise, der länger Zeit in Anspruch nimmt.

Statt Dezember 2024 kommt Avatar 3 jetzt am 17. Dezember 2025 ins Kino. Avatar 4 soll dann erst vier Jahre später am 19. Dezember 2029 folgen, während wir uns auf Avatar 5 bis zum 17. Dezember 2031 gedulden müssen.

