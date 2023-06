Sci-Fi-Schock: Avatar 3 wird deutlich nach hinten verschoben und der letzte Teil kommt erst im nächsten Jahrzehnt

Das kommt extrem überraschend: Disney gibt Avatar 3 ein neues Startdatum und allen darauffolgenden Sequels des Franchises ebenfalls. Die neuen Starts im Überblick.

Die Geschichte wiederholt sich: Avatar 2: The Way of Water erschien acht Jahre nach seinem ursprünglichen Termin in den Kinos. Ständig verzögerte sich der Start aus verschiedenen Gründen. Avatar 3 droht nun ein ähnliches Schicksal: Wie der verlässliche Hollywood Reporter berichtet, kommt Avatar 3 erst im Dezember 2025 in die Kinos. Geplant war Dezember 2024.

Das sind alle neuen Startdaten für Avatar 3 bis 5

Damit rückt Avatar 5, der wohl letzte Teil der Reihe, erstmals ins nächste Jahrzehnt vor und wird über 20 Jahre nach Avatar - Aufbruch nach Pandora starten. Unfassbare Dimensionen.

Die neuen Starts sind:

Avatar 3 startet im Dezember 2025

Avatar 4 startet im Dezember 2029

Avatar 5 startet im Dezember 2031

Die ursprünglichen Starts waren:

Avatar 3 am 20. Dezember 2024.



20. Dezember 2024. Avatar 4 am 18. Dezember 2026.



18. Dezember 2026. Avatar 5 am 22. Dezember 2028.

Was sind die Gründe für die Verspätung der Avatar-Filme?

Über die Ursache können wir derzeit nur spekulieren. Avatar-Produzent Jon Landau schrieb bei Twitter , ohne direkten Bezug auf die Verspätung: Es brauche Zeit, um das Qualitätslevel zu erreichen, das Filmschaffende anstreben. Avatar 2 befand sich fast 5 Jahre in Entwicklung, jedoch waren die Dreharbeiten zu Avatar 3 im Dezember 2022 größtenteils abgeschlossen, hieß es. Andererseits beginnt nach dem Dreh die Arbeit an einem Avatar-Film erst. Kaum ein Projekt erfordert derart viel Post-Produktion, also Feinschliff an den Spezial-Effekten und Ähnlichem.

Ein weiterer möglicher Grund für die Verspätung stimmt sogar optimistisch: Bis zum erfolgreichen Start von Avatar 2 waren die Teile 4 und 5 nicht garantiert. Bei einem Misserfolg oder auch nur einem durchschnittlichen Erfolg hätte Disney die Filme womöglich abgesagt. Das finanzielle Risiko ist enorm, diese Filme sind teuer.

Avatar 2 erfüllte jedoch sämtliche Erwartungen und übertraf sie sogar leicht. Regisseur James Cameron und das Studio Disney haben jetzt Planungssicherheit. Das kann sich auf die gesamte Zukunft der Reihe nach Avatar 2 ausgewirkt haben, die Gestaltung der Drehpläne, der Geschichte, der Figuren und so weiter.

Mit anderen Worten: Dass Avatar 3 bis 5 verschoben wurde, ist die endgültige Bestätigung, dass wir Teil 4 und 5 überhaupt sehen werden. Und wenn wir bis zum nächsten Jahrzehnt warten müssen.

