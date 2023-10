Der größte Sci-Fi-Film von Netflix wird verklagt, bevor er da ist – und die Vorwürfe sind richtig übel

Netflix setzt große Hoffnungen in das zweiteilige Science-Fiction-Film Rebel Moon, doch jetzt gibt es Probleme. Der Streaming-Dienst wird aufgrund von Ideendiebstahl verklagt.

Im Dezember launcht Regisseur Zack Snyder mit seiner Rebel Moon-Saga das nächste große Science-Fiction-Franchise bei Netflix. Zwei Filme sind bereits abgedreht, namentlich Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers und Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin. Danach soll noch vielmehr folgen, u.a. ein Rollenspiel.

Wie sich nun herausstellt, wurde diesem Rollenspiel jedoch im Mai der Stecker gezogen, obwohl es fast fertiggestellt war. Netflix beendete seine Zusammenarbeit mit Evil Genius Games aufgrund eines Vertraulichkeitsverstoßes. Jetzt erhebt der Spielehersteller schwere Vorwürfe gegen den Streaming-Dienst und reicht Klage ein.

Doch der Reihe nach: Was ist genau passiert?

Neues Sci-Fi-Franchise steckt in erster Krise: Die Rebel Moon-Klage gegen Netflix erklärt

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hatte Netflix Evil Genius Games Anfang des Jahres damit beauftragt, ein Rollenspiel mit Tabletop-System zu entwickeln, das die Welt von Rebel Moon erweitert. Für das Spiel wurde eine 228-seitigen World Bible erstellt, die die komplette Rebel Moon-Mythologie beinhaltet. Dann wurde das Projekt eingestellt.

Netflix beschuldigte Evil Genius Games im Mai, gegen eine Vertraulichkeitsklausel im Vertrag verstoßen zu haben, weil der Hersteller auf einer Branchenmesse Inhalte aus dem Film und nicht genehmigte Konzeptbilder gezeigt hat. Evil Genius Games hält dagegen, dass man sich zuvor auf eine Veröffentlichung geeinigt hatte.

Netflix besitzt nun die Rechte an der gesamten Rebel Moon-Marke und vor allem an der für das Franchise sehr wertvollen World Bible. In der Klage, die von Evil Genius Games gegen Netflix geht, steckt vor allem der Vorwurf, dass der Streaming-Dienst nur einen Vorwand gesucht hat, um die entwickelten Ideen und Konzepte zu stehlen.

Zwar soll Netflix nach der Vertragskündigung Evil Genius Games 50.000 US-Dollar als Entschädigung angeboten haben. Der Spielehersteller hat das Angebot jedoch nicht angenommen und argumentiert, dass die Vertragsauflösung von Netflix im Mai ohne legitime Grundlage stattgefunden hat.

Großes Sci-Fi-Epos von Zack Snyder: Wann starten Rebel Moon Teil 1 und 2 bei Netflix?

Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers startet am 22. Dezember 2023 bei Netflix und bildet den Auftakt der bisher zweiteiligen Saga. Auf die Fortsetzung müssen wir nicht lange warten. Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin feiert am 19. April 2023 seine Premiere auf der Plattform des Streaming-Diensts. Darüber hinaus hat Zack Snyder durchblicken lassen, dass er auch an der Umsetzung eines dritten Teils interessiert wäre.



