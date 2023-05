Der Herr der Ringe-Ersatz bei Amazon Prime steht fest: Vergessene Fantasy-Serie kehrt nach 2 Jahren mit großer Veränderung zurück

Amazons teuerste Fantasy-Serie ist definitiv Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Aber ein Jahr eher startete bei Prime bereits eine andere großangelegte Fantasy-Romanverfilmung, deren 2. Staffel nun bald startet.

Das Rad der Zeit verfilmt die Bestseller-Buch-Reihe * von Fantasy-Autor Robert Jordan über eine Welt, in der nur Frauen Magie beherrschen können, bis der "wiedergeborene Drache" prophezeit wird. Dieser Auserwählte wird die Welt retten oder vernichten. Miterleben können wir das bald wieder in der 2. Staffel, die nun einen Starttermin bei Amazon Prime * hat.



Fantasy-Epos Das Rad der Zeit kehrt in 3 Monaten zu Amazon zurück

Die 2. Staffel von Das Rad der Zeit startet am 1. September 2023. Es sind abermals 8 Folgen, die wohl wieder wöchentlichen veröffentlicht werden. Da es dieses Jahr noch keinen Nachschlag für Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht geben wird, füllt die SErie gekonnt die Fantasy-Lücke im Herbst, die zuvor dem Mittelerde-Epos vorbehalten war. Erste Bild-Einblicke in Season 2 von Wheel of Time gibt es ebenfalls schon:

Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon

Was man wissen sollte, um die komplexe Fantasy-Welt zu verstehen, muss für manche von uns nach 2 Jahren Wartezeit wahrscheinlich noch einmal aufgefrischt werden. Fest steht aber, dass am Ende der 1. Staffel der "Drache" enthüllt wurde, dieser nun nicht nur vom Dunklen König (Fares Fares), sondern auch vom Wahnsinn bedroht ist. Die einstige Gruppe rund um Zauberin Moiraine (Rosamund Pike) ist nun in alle Winde verstreut und jede:r einzelne muss seinen Weg ins Licht oder ins Dunkel finden.

Staffel 2 von Das Rad der Zeit startet mit einer unübersehbaren Veränderung

Schon nach Staffel 1 wurden einige Veränderungen für Staffel 2 bekannt: die größte davon der Austausch einer Hauptfigur: Einer von Rands (Josha Stradowski) Begleitern und besten Freunden, Mat Cauthon, wird jetzt nicht länger von Fanliebling Barney Harris, sondern von Dónal Finn gespielt. Die Gründe dafür sind bis heute unklar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alles Weitere, was es sich zur 2. Staffel 2 der Fantasy-Rückkehr von Das Rad der Zeit zu wissen gibt, könnt ihr hier nachlesen. Oder ihr schaut zur Überbrückung die versteckten Zusatzfolgen bei Amazon Prime.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.