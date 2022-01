Das Rad der Zeit: Amazon plant große Veränderungen für Staffel 2 der Fantasy-Serie

Das Rad der Zeit erhält bei Amazon eine 2. Staffel und alles Wissenswerte zum Start, der veränderten Besetzung, der Handlung und weiteren Entwicklungen tragen wir hier zusammen.

Die Fantasy-Serie Das Rad der Zeit bei Amazon Prime * beendete ihre 1. Staffel nach 8 Folgen sowie der kleinen Zusatz-Serie The Wheel of Time: Origins. Schon vor dem Start der Serie war Staffel 2 längt in Auftrag worden. Wir geben euch alle wichtigen Infos zur nächsten Season:

Starttermin : Amazons Veröffentlichungspläne der 2. Staffel Das Rad der Zeit

: Amazons Veröffentlichungspläne der 2. Staffel Das Rad der Zeit Besetzung : Rückkehrer, Schauspieler-Wechsel, Neuzugänge

: Rückkehrer, Schauspieler-Wechsel, Neuzugänge Handlung : Wie geht es weiter?



: Wie geht es weiter? Veränderungen : Was wird in Staffel 2 anders?

: Was wird in Staffel 2 anders? 7 wichtige Erklärungen, um Das Rad der Zeit zu verstehen



Wann startet die 2. Staffel Das Rad der Zeit bei Amazon?

Auch wenn Das Rad der Zeit sehr gemischte Kritiken erhielt, legte die Fantasy-Serie den erfolgreichsten Amazon-Start 2021 hin (via Deadline ). Die Drehbücher für Staffel 2 sind längst fertig. Die Dreharbeiten begannen schon im Juli 2021, im November war die neue Season zur Hälfte abgedreht, im Februar 2022 soll alles im Kasten sein. Rechnen wir die Postproduktion (mit aufwendigen Spezialeffekten etc.) mit ein, bedeutet das, dass eine Veröffentlichung der 2. Staffel Das Rad der Zeit voraussichtlich Ende 2022 möglich wäre.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Allerdings sollten wir nicht vergessen, dass Amazon ab 2. September 2022 wöchentlich auch die neue Herr der Ringe-Serie für Prime-Streamende bereitstellt. Dass die zwei großen Fantasy-Serien zeitgleich veröffentlicht werden, ist unwahrscheinlich. Wir können also frühestens im November oder Dezember mit der Rückkehr von Rand und Co. rechnen.

Wenn die Streaming-Zahlen bei Amazon weiter stimmen und alles gut läuft, kann sich Das Rad der Zeit-Showrunner Rafe Judkins insgesamt 8 Staffeln vorstellen (via Dealine ). (Achtung, ab hier folgen Spoiler zu Staffel 1.)

Amazons Besetzung von Das Rad der Zeit in Staffel 2: Eine große Veränderung und viele Neuzugänge

Neben neuen Figuren, die in Staffel 2 von Das Rad der Zeit eingeführt werden, kehren die meisten Schauspieler:innen der 1. Season zurück. Aber nicht alle. Deshalb das Wichtigste zuerst: An ein neues Gesicht in der Fantasy-Serie von Amazon werden wir uns gewöhnen müssen.

Das Rad der Zeit ersetzt Mat Cauthon-Darsteller Barney Harris in Staffel 2 mit Dónal Finn

Obwohl Barney Harris sich in der Rolle des Dolch-Finders Mat Cauthon in Das Rad der Zeit zum Fanliebling mauserte, wurde schon vor Staffel 1 angekündigt, dass er in Staffel 2 von Dónal Finn ersetzt werden würde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum wurde der Mat-Schauspieler in Das Rad der Zeit ausgetauscht? Die Gründe dafür blieben unklar. Showrunner Rafe Judkins verweigerte eine Erklärung, versprach aber gegenüber Deadline , dass der Übergang zwischen den zwei Darstellern "nahtlos" ablaufen würden.

Gerüchteweise (laut Small Screen ) könnte der Grund für Barney Harris' Weggang oder sogar Kündigung bei Das Rad der Zeit mit einer (nicht erfolgten) Covid-Impfung zusammenhängen, da Amazon wohl sehr darauf achtet, seine Sets Corona-frei zu halten. Von offizieller Stelle wurde das jedoch nicht bestätigt.

Der Cast in der 2. Staffel Das Rad der Zeit bei Amazon: Die Rückkehrer

Folgende Besetzungsmitglieder werden wir in Staffel 2 der Fantasy-Serie Das Rad der Zeit jedoch in ihren alten Rollen wiedersehen:

© Amazon Das Rad der Zeit: Der Cast der Rückkehrer

Sehr wahrscheinlich sind außerdem erneute Begegnungen mit Kate Fleetwood als bedrohliche rote Aes Sedai Liandrin, Priyanka Bose als Aes Sedai Alanna, Álvaro Morte als Logain sowie Thomas Chaanhing als Lond Angelmar und Sophie Okonedo als Siuan Sanche (der Amyrlin-Sitz).



Die neuen Schauspieler:innen der Staffel 2-Besetzung von Das Rad der Zeit

Die neue Staffel Das Rad der Zeit bringt bei Amazon außerdem viele frische Rollen mit sich, die wie folgt besetzt wurden:

Zur Handlung der 2. Staffel bei Amazon: Wie geht es in Das Rad der Zeit weiter?

Nachdem Das Rad der Zeit in Staffel 1 viele Figuren eingeführt hat, soll es in Staffel 2 ans Eingemachte gehen: Rand hat entdeckt, dass er der wiedergeborene Drache ist und muss nun mit diesem Wissen leben (und seine Kräfte beherrschen) lernen.

© Amazon Das Rad der Zeit: Rand

Mit der Buchvorlage im Hinterkopf soll Das Rad der Zeit in Staffel 2 auch weggelassene Teile des ersten Robert Jordan-Romans aus dem 14-bändigen Fantasy-Zyklus aufgreifen: So lernen wir im 1. Buch Die Suche nach dem Auge der Welt * (The Eye of the World) beispielsweise zusammen mit Rand in der Stadt Caemlyn die Prinzessin Elayne kennen, was als Wege-Station in Staffel 1 komplett weggelassen wurde. Ihre Figur, die genau wie Nynaeve, Egwene und Min zur Aes Sedai ausgebildet werden soll, wurde nun jedoch für Staffel 2 besetzt.



© Amazon Das Rad der Zeit: Perrin & Egwene

Den Großteil von Staffel 2 wird aber die Handlung des 2. Buches, Die Jagd beginnt * (The Great Hunt), ausmachen. Darin wird diebeschrieben, das ähnlich schicksalshaft wie die Prophezeiung des Drachen ist und angeblich die großen (gefallenen) Helden der Vergangenheit zur Schlacht ruft, wenn man darauf bläst. Perrin und Mat helfen hier bei der Suche bzw. Verfolgung des Horn-Diebes, wobei Mats "Beziehung" zu seinem düsteren Dolch aus Shadar Logoth noch nicht ausgestanden ist und Perrin seine wölfische Seite weiter ausloten wird. (Da die Trennung der Gefährten im Buch nicht stattfand, bleib abzuwarten, wie sie wieder zusammengeführt werden.)

Zugleich nähert sich dem Kontinent eine neue Gefahr, die von Westen übers Meer kommt und am Ende von Staffel 1 schon kurz gezeigt wurde. Die Neuankömmlinge sind so mächtig, dass sie sogar die Aes Sedai versklaven können.

Wie es mit Moiraine weitergeht, nachdem sie in der letzten Folge scheinbar vom Dunklen König gedämpft (magisch "kastriert") wurde, bleibt auch für Buchleser spannend, denn das geschah in der Literaturvorlage nicht.

Das Rad der Zeit: Was verändert sich in Staffel 2 bei der Fantasy-Serie von Amazon?

Neben dem bereits erwähnten Darsteller-Wechsel bei Mat Cauthon, ist die Kritik an der Serie nicht spurlos an Das Rad der Zeit vorbeigegangen. Vielen Hardcore-Buchfans wird es die Show wohl nicht mehr Recht machen können. Doch wer in der 1. Staffel Das Rad der Zeit ein eher durchwachsenes Fantasy-Erlebnis mit Potenzial gesehen hat, kann sich freuen, dass Staffel 2 vieles verbessern will. Ob die Veränderungen auch die Effekte, den Look oder etwas anderes betreffen werden, bleibt aber vorerst abzuwarten.

© Amazon Das Rad der Zeit: Moiraine

Obwohl schon die 1. Staffel ein stattliches Budget für Das Rad der Zeit vorweisen konnte (ca. 10 Millionen Dollar pro Episode), heißt es vor allem, dass mehr Geld fließen soll, um das Spektakel noch zu steigern. Nachdem Showrunner Rafe Judkins nämlich gegenüber dem THR äußerte, dass das Budget von Das Rad der Zeit "winzig" im Vergleich zur Herr der Ringe-Serie gewesen sei, dauerte es nicht lange, bis Amazons Vernon Sanders bei IGN verlautbaren ließ:

Das Rad der Zeit ist eine der teuersten Serien, die wir je gemacht haben. Wir sind also wirklich stolz auf diese Investition und denken, das sieht man auf dem Bildschirm. Für Staffel 2 werden wir noch mehr ausgeben als für Staffel 1.

Nachdem die meisten Figuren in Staffel 1 etabliert wurden, versprach Sanders TVLine außerdem, dass Staffel 2 auf der Handlungsebene größer, mutiger und umfangreicher in Das Rad der Zeit-Universum eintauchen werde.

Podcast: Amazons Das Rad der Zeit im Serien-Check

Amazon hat die Erwartungen an die Fantasy-Serie Das Rad der Zeit ordentlich hochgeschraubt. Doch ist es wirklich die versprochenen Highlights geworden? Wir haben das – spoilerfrei – in einem doppelten Serien-Check mit Netflix' Cowboy Bebop untersucht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aus der Perspektive eines Fans und eines Neulings nehmen wir die Amazon- und Netflix-Serien unter die Lupe: Wie funktioniert Das Rad der Zeit mit der Buchvorlage im Hinterkopf und kann sich Cowboy Bebop an der Anime-Vorlage messen? Und wie viel Dreck gehört in ein glaubhaftes Fantasy-Setting bzw. Raumschiff?



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Freut ihr euch auf die 2. Staffel Das Rad der Zeit bei Amazon?