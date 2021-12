Das Rad der Zeit: Amazon versteckt Zusatz-Folgen der Fantasy-Serie und so findet ihr sie

Nach 8 Folgen endet die 1. Staffel Das Rad der Zeit bei Amazon. Vor Staffel 2 könnt ihr euch aber trotzdem noch spannende kurze Zusatz-Episoden ansehen, die bei Prime versteckt sind.

Die 1. Staffel der Fantasy-Serie Das Rad der Zeit ist am 24. Dezember 2021 zu Ende gegangen. Nach 8 Episoden erreichte die Suche nach dem "wiedergeborenen Drachen" ihren vorläufigen Höhepunkt am Auge der Welt. Wer nicht auf Staffel 2 warten will, die sich längst in Produktion befindet, kann jetzt schon kurze zusätzliche Episoden als Amazon-Bonus-Inhalte schauen.



Amazon vergräbt spannende Bonus-Folgen von Das Rad der Zeit bei Prime

Neben den 8 regulären Folgen der 1. Staffel Das Rad der Zeit existiert nämlich auch die Zusatzserie The Wheel of Time: Origins, die in kurzen 3- bis 4-minütigen animierten Episoden hilfreiche Erklärungen zur Welt von Das Rad der Zeit abgibt. So findet ihr sie:

Startet eine beliebige Folge von Das Rad der Zeit

*) Pausiert die Folge

Wählt im Pausen-Menü die Option "X-Ray" (Alles anzeigen)

Geht zur Option "Bonus-Inhalte"

Wählt in der "Videogalerie" das Vorschau-Bild des schwebenden Mannes (Video 1), was die erste Episode markiert, hinter der sich die anderen anschließen

Wenn ihr die kleinen Bonus-Folgen von Das Rad der Zeit über den Browser schaut, könnt ihr unseren Screenshots folgen. Ansonsten kann der Pfad zu den Bonus-Inhalten je nach App und Gerät leicht variieren. Unter dem Menü "X-Ray" findet ihr vor Staffel 2 außerdem zahlreiche Behind-the-Scenes-Videos und Bildergalerien mit Making-of-Fotos.

Aktuell scheinen die zusätzlichen Episoden zu Amazons teurer Fantasy-Serie Das Rad der Zeit nur auf Englisch zu verfügbar zu sein.

Was bieten die Zusatz-Folgen dem Rad der Zeit-Publikum vor Staffel 2?

Neben der ungewöhnlichen, an Gemälde erinnernden Animation bringen die zusätzlichen Das Rad der Zeit-Episoden euch mehr Hintergrundwissen zur Geschichte von Moiraine, Rand und Co. bei:

Folge 1 erklärt den ersten Kampf des "Drachen" Lews Therin vor 3000 Jahren gegen den Dunklen König und die anschließende "Zerstörung der Welt"

vor 3000 Jahren gegen den Dunklen König und die anschließende "Zerstörung der Welt" Folge 2 zeigt die Rolle der Nation Manetheren und ihres Königs in den Trolloc-Kriegen, die dort Widerstand leistete, wo später das Dorf der Zwei Flüsse liegt

und ihres Königs in den Trolloc-Kriegen, die dort Widerstand leistete, wo später das Dorf der Zwei Flüsse liegt Folge 3 führt uns ins Training der Behüter ein und zeigt einen jungen Lan bei der Ausbildung

ein und zeigt einen jungen Lan bei der Ausbildung Folge 4 verdeutlicht uns die einstige Balance von Saidar (weiblicher Magie) und Saidin (männlicher Magie) im Zeitalter der Legenden

Folge 5 gibt einen Überblick über die 7 unterschiedlichen Farben (Ajah) der Aes Sedai und über deren Heimat Tar Valon

und über deren Heimat Tar Valon Folge 6 schickt uns auf eine Reise in die Geschichte der Ogier

Die Bonus-Folgen von Das Rad der Zeit sind damit zugleich Lehrstunden und tiefere Einblicke in Figuren, Magie und Fantasy-Geschichte.

Wann kommt Staffel 2 von Das Rad der Zeit zu Amazon Prime?

Ein genaues Start-Datum für die 2. Staffel Das Rad der Zeit gibt es noch nicht. Doch die Drehbücher der neuen 8 Episoden sind längst geschrieben und sogar die Dreharbeiten begannen schon im Juli 2021 und waren bis November zur Hälfte abgeschlossen (via Collider ).

© Amazon Das Rad der Zeit bei Amazon: Staffel 2 kommt

Eine Veröffentlichung der 2. Staffel von Das Rad der Zeit ist also 2022 möglich, wobei Amazon Prime aber sicher darauf achten wird, die Serie nicht zu nah am eigenen großen Fantasy-Event der neuen Herr der Ringe-Serie starten zu lassen, die am 2. September 2022 kommt.

Das Rad der Zeit im Podcast: Serien-Highlight oder Flop?

Amazon haben die Erwartungen an die Fantasy-Serie Das Rad der Zeit, ordentlich hochgeschraubt. Doch ist es wirklich das versprochene Highlights geworden? Wir untersuchen das – spoilerfrei – in einem doppelten Serien-Check mit Netflix' Cowboy Bebop.

Aus der Perspektive eines Fans und eines Neulings nehmen wir die Amazon- und Netflix-Serien unter die Lupe: Wie funktioniert Das Rad der Zeit mit der Buchvorlage im Hinterkopf und kann sich Cowboy Bebop an der Anime-Vorlage messen? Und wie viel Dreck gehört in ein glaubhaftes Fantasy-Setting bzw. Raumschiff?



