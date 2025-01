Der kontroverseste Star aus Squid Game Staffel 2 stellte sich mit seiner Rolle den eigenen Dämonen: "Hat viel Courage gekostet"

In Staffel 2 von Squid Game hatte Choi Seung-hyun als Psycho-Spieler 230 aka Rapper Thanos sowohl Fans als auch Feinde. Dafür konnte er aus eigener Lebenserfahrung zehren, doch sein Casting war nicht unumstritten.

Einer der kontroversesten Darsteller der 2. Staffel von Squid Game auf Netflix ist zweifelsfrei Choi Seung-hyun. Wir lernen ihn als lilahaarigen Spieler 230 kennen, der jenseits der tödlichen Spiele ein Rapper namens Thanos ist, der durch fragwürdige Ratschläge eines Crypto-Influencers jede Menge Geld verlor. Nun ist er verschuldet und versucht sich mit noch fragwürdigeren Psycho-Methoden als Gewinner zu beweisen.

K-Pop-Fans kennen Choi besser unter dem Künstlernamen T.O.P aus der Boyband BigBang, die sowohl auf Koreanisch als auch Japanisch performt. Tatsächlich ist der Squid Game-Star auch im wahren Leben ein Rapper – und da hören die Parallelen nicht auf.

Thanos aus Squid Game ist auch im wahren Leben ein Rapper – und wurde wegen Drogenkonsum verurteilt

Choi Seung-hyun aka K-Pop-Star T.O.P war vor einigen Jahren in einen Skandal verwickelt: Er wurde 2017 wegen nachgewiesenem Konsum von Marihuana verurteilt. Was hierzulande kein großes Vergehen ist, wurde in Südkorea mit zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung bestraft (laut SportsChosun ). Es folgten eine dramatische Entschuldigung und sogar eine gefährliche Überdosis mit einem verschriebenen Beruhigungsmittel.

Hier könnt ihr T.O.P. beim Rappen sehen und hören:

Squid Game Staffel 2 stellte T.O.Ps großes Comeback dar – ausgerechnet in einer Rolle als Rapper, der sich regelmäßig eine neue Designerdroge reinzieht, um durch die Spiele zu kommen. Diese Besetzung mit Bezug zum wahren Leben wurde nicht von allen Netflix-Abonennt:innen Südkoreas positiv aufgenommen, was Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk vor dem Staffelstart ein wenig überraschte (via Yahoo ):

Obwohl ich persönlich nicht sicher sein kann, ob diese [Casting-]Entscheidung richtig ist, ereignete sich dieser Vorfall vor langer Zeit und wurde gesetzlich bestraft. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Künstler nach Marihuana-Vorfällen ein Comeback feiern. Es gab viele ähnliche Fälle in der Vergangenheit.

Der Squid Game-Schöpfer verteidigt seinen Skandal-Star

Gegenüber People verteidigte Serienschöpfer Hwang das Comeback von T.O.P sogar und lobte den Musiker und Schauspieler ihn für seinen Mut:

Ich finde, dass es ihm in gewisser Weise viel Mut abverlangt hat, diese Figur darzustellen, insbesondere jemanden, der viele Gemeinsamkeiten aufweist, die auch für ihn als Person ziemlich negativ sind. Ich denke also, es hat ihn sehr viel Courage gekostet, diese Rolle zu übernehmen.

Skandale sind im Hinblick auf den Squid Game-Cast nichts Neues und gehen noch einige Stufen schlimmer, als an einem Joint gezogen zu haben. Wie der Guardian im letzten Jahr berichtete wurde der heute 80-jährige Schauspieler O Yeong-su (aka Spieler 001 in Staffel 1) von einem südkoreanischen Gericht wegen zwei Fällen von sexueller Belästigung verurteilt.

Ob die Karriere von Choi Seung-hyun aka T.O.P nach dem Erfolg mit Squid Game rehabilitiert ist, muss sich – vor allem in seinem Heimatland – zeigen. International konnte er in jedem Fall viele neue Fans dazugewinnen.

