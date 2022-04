Der längste Jurassic Park-Film: Die Laufzeit von Jurassic World 3 soll alles toppen

Jurassic World 3 wird ein neues Zeitalter in der Dino-Reihe einläuten und das betrifft auch die Laufzeit. Der Blockbuster mit Chris Pratt soll nämlich der längste Film der Jurassic-Reihe werden.

Es gibt viel zu erzählen in Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter. Neben der Besetzung der Reboot-Reihe um Chris Pratt und Bryce Dallas Howard kehren auch die Original-Stars zurück, die 1993 vor den gezüchteten Dinosauriern Reißaus nahmen. Und dann ist da ja noch diese Sache mit den weltweit frei herum streunenden Urzeitechsen, die sich sicher nicht alle zu einer vegetarischen Diät umerziehen lassen. Die Wagenladung Story könnte jedenfalls der Grund sein, warum Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter einer neuen Meldung zufolge der längste Film der Reihe sein soll.

Schaut euch den Trailer für Jurassic World 3 an:

Jurassic World 3 - Trailer 1 (Deutsch) HD

Die Laufzeit von Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter – Das ist bekannt

Laut der einschlägigen Gerüchte-Köche von One Take News wird Jurassic World 3 eine Laufzeit von genau 146 Minuten und 57 Sekunden haben (inklusive Abspann). Das will die Seite aus eigenen Quellen erfahren haben. Eine offizielle Bestätigung oder entsprechende Angaben auf Kino-Seiten gibt es noch nicht.

Mit knapp 147 Minuten Laufzeit wäre Ein neues Zeitalter der bisher längste Film der Jurassic-Reihe. Die schaffte es in fünf Beitragen nur einmal unter 2 Stunden, ist also sowieso am längeren Ende der Monster-Action angesiedelt. Sollte sich die Meldung bewahrheiten, haben wir es hier mit einem neuen Laufzeit-Niveau zu tun. Damit wäre Jurassic World 3 nämlich nur unwesentlich kürzer als Avengers: Infinity War (149 Minuten) und Spider-Man: No Way Home (148 Minuten).

Dass Jurassic World 3 länger als 150 Minuten wird, schloss Regisseur Colin Trevorrow in einem Interview mit Collider übrigens aus.



Wie lang sind die anderen Jurassic World- und Jurassic Park-Filme?

Jurassic Park - 128 Minuten

- 128 Minuten Vergessene Welt: Jurassic Park - 129 Minuten

- 129 Minuten Jurassic Park III - 92 Minuten

- 92 Minuten Jurassic World - 124 Minuten

- 124 Minuten Jurassic World: Das gefallene Königreich - 128 Minuten

Wann kommt Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter ins Kino?

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter (OT: Dominion) kommt am 9. Juni 2022 in die Kinos. Neben Chris Pratt und Bryce Dallas Howard gehören die Veteranen Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum zum Cast des Dino-Blockbusters. Im genannten Collider-Interview versprach Trevorrow zudem, die drei erfahrenen Jurassic Park-Stars würden eine ebenso große Rolle im neuen Film spielen wie Pratt und Howard.

