Jurassic World 2 bei Amazon: Alle wichtigen Infos zu Jurassic World 3

An den Dinos für Jurassic World 3 wird fleißig gebastelt. Da Teil 2, Das gefallene Königreich, neu für Amazon Prime-Abonnenten bereit steht, blicken wir auf die Infos zum Finale der Trilogie.

Alle Dino-Liebhaber können aktuell Jurassic World 2: Das gefallene Königreich bei Amazon Prime Video im Abo nachholen. Doch wie geht es mit der Reihe weiter? Wir sammeln hier alle Informationen über Jurassic World 3, der bereits einen Kinostart, Regisseur und bekannte Stars hat. Lest hier die Details, die wir in den kommenden Monaten aktualisieren werden.

Wann kommt Jurassic World 3 ins Kino?



Jurassic World 3 startet am 10. Juni 2021 in den deutschen Kinos, also fast genau drei Jahre nach Das gefallene Königreich. Für das Studio Universal bleibt es eine der wichtigsten Franchises, vergleichbar mit der Fast and Furious-Reihe. Die letzten beiden Jurassic World-Filme spielten je über eine Milliarde Dollar weltweit ein.

Jurassic World 3: Welche Stars kehren zurück?

Die neuen Helden der Jurassic World-Reihe kehren auch in Teil 3 zurück. Dabei handelt es sich um:

Selbiges gilt für BD Wong, der als Dino-Züchter Dr. Henry Wu eine personelle Verbindung zwischen der Jurassic Park-Reihe und der Sequel-Trilogie bildet (um mal im Star Wars-Jargon zu schreiben).

Am meisten dürften sich Fans aber über die Rückkehr von gleich drei Hauptdarstellern des originalen Films von Steven Spielberg freuen. Zu den Stars in Teil 3 gehören nämlich:

Sam Neill als Dr. Alan Grant

Laura Dern als Dr. Ellie Sattler

Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm

Während Goldblum einen kleinen (und leider unbefriedigenden) Auftritt in Das gefallene Königreich hatte, wird Jurassic World 3 für Sam Neill und Laura Dern der erste Auftritt im Kino-Franchise seit Jurassic Park III aus dem fernen Jahr 2001.

Ganz neu im Cast der Fortsetzung sind bisher: DeWanda Wise (Nola Darling) und Mamoudou Athie (The Get Down). Beide sollen ersten Angabe zufolge größere Rollen in Jurassic World 3 übernehmen.

Neuer Jurassic Park-Film: Wer führt Regie und schreibt das Drehbuch?

Die größte Veränderung zwischen Das gefallene Königreich und Jurassic World 3 fand auf dem Regiestuhl statt. Colin Trevorrow kehrt nämlich für das Finale der Trilogie zurück. Er hatte bereits den ersten Film als Regisseur verantwortet, diesen Posten aber bei Teil 2 zugunsten des Spaniers J.A. Bayona geräumt, um andere Projekte zu verfolgen.

Trevorrow war nie wirklich raus aus dem Franchise. Bei Teil 2 hatte er als Produzent und Drehbuchautor mitgewirkt. Für Teil 3 schrieb er zusammen mit Emily Carmichael (Pacific Rim 2) die Vorlage.

Worum geht's in dem neuen Film aus dem Jurassic-Universum?

Jurassic World 3 wird in Vancouver, London, Malta und voraussichtlich auch wieder in Hawaii gedreht. Das könnte auf die Story insofern hindeuten, als das Ende von Das gefallene Königreich eine Ausbreitung der Dinosaurier in Nordamerika und darüber hinaus andeutet. Von offizieller Seite wurde dieses Element bisher betont, zum Beispiel im Kurzfilm Battle at Big Rock, aber auch im Motion Comic A Rising Tide.

Fest steht, dass Jurassic World 3 die komplette "Saga" der Jurassic-Filme vollenden soll. Damit ähnelt der Film letztlich auch Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers. Für den angeblich finalen Film der Jurassic World-Reihe hat Colin Trevorrow ein wiederkehrendes Gerücht bereits ausgeschlossen.



Es soll kein War of the Planet of the Dinosaurs werden, also kein Krieg von Menschen gegen Dinosaurier wie in den Planet der Affen-Filmen.

Die Helden aus Jurassic Park finden sich in einer neuen Welt wieder

Trevorrow beschreibt den Film als Wissenschaftsthriller. In einem Interview mit Jurassic Outpost hat er die Ausgangssituation 2018 so beschrieben:

Wir haben jetzt tödliche Raubtiere in der Natur rund um die Städte überall auf der Welt, aber sie machen nicht im Rudel Jagd auf Menschen in urbanen Gegenden. Die Welt, die ich spannend finde, ist die, in der ein Dinosaurier einem vielleicht vors Auto läuft auf einer nebeligen Nebenstraße oder einen Campingplatz angreift auf der Suche nach Essen.

Nicht bekannt ist allerdings, wie die Original-Stars der Reihe in Jurassic World 3 eingebunden werden. Trevorrow selbst will jedenfalls ergründen, wie sich Grant, Malcolm und Sattler verändert haben und wie sie auf die Gegenwart der Dinosaurier in ihrer Welt reagieren.

Gibt es einen Trailer für Jurassic World 3?

Die Dreharbeiten sind im Gange, einen Trailer gibt es aber noch nicht. Dafür hat Colin Trevorrow bereits einen Einblick in die Arbeit mit den Animatronics in Jurassic World 3 geteilt. Ein Video zeigt nämlich ein supersüßes Dinobaby.

Außerdem gibt es bisher schon vier Motion Comics, die Episoden aus der Zeit nach den Geschehnissen von Jurassic World 2: Das gefallene Königreich erzählen.

Die Motion Comics-Serie zu Jurassic World 3:

Episode 1 - A Rising Tide

Episode 2 - Dinosaur Crossing

Episode 3 - The Roar that Rules it All

Episode 4 - Dinosaur Territory: Proceed with Caution

Wie lautet der Titel von Jurassic World 3?

Der offizielle Titel von Jurassic World 3 steht noch nicht fest. Gedreht wird unter dem Arbeitstitel Arcadia, der sich sowohl auf das mythische Land der griechischen Mythologie bezieht als auch auf das Schiff, dass in Das gefallene Königreich die Embryonen an Land transportierte.

Die Arbeitstitel geben normalerweise keinen Hinweis auf die Story, so hieß Jurassic World beim Dreh Ebb Tide und Das gefallene Königreich lief unter Ancient Futures.

Freut ihr euch auf Jurassic World 3 oder habt ihr kein Interesse an der Sequel-Trilogie?