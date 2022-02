Logikloch in Jurassic World 3: Fans wundern sich über Trailer-Detail, aber es gibt eine einfache Erklärung

Der erste Trailer für Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter ist da und Fans freuen sich besonders über die vielen Dinos. Doch woher kommen die und ist das ein Logikloch?

Es gibt nicht "zu viele Dinosaurier", dachten sich offenbar Colin Trevorrow und Emily Carmichael, das Drehbuch-Team von Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter. Vor Kurzem wurde nach 4 Jahren Wartezeit der erste Trailer für den Blockbuster veröffentlicht und wäre er nicht so eisig, würde er überkochen vor Dinosauriern. Das sorgte aber auch für Fragezeichen im Netz. Warum gibt es auf einmal so viele Dinosaurier überall auf der Welt?

Es gibt eine Erklärung für die vielen Dinos in Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter

Falls ihr den ersten Trailer für Jurassic World 3 noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das hier nachholen. Dinge die darin herausstechen:

Die Jurassic Park-Vibes mit dem Original-Trio Laura Dern, Sam Neill und Jeff Goldblum

Chris Pratt im Jurassic Mission: Impossible-Modus

Zig Dinosaurier, welche sich auf der ganzen Welt breit machen.

Schaut euch den Trailer für Jurassic World 3 an:

Jurassic World 3 - Trailer 1 (Deutsch) HD

Letzteres sorgt in den Kommentarspalten und bei Twitter für Verwirrung. Denn bisher gab es in den Jurassic-Filmen nur genug Urzeitechsen, um zwei fiktive Inseln zu füllen. Am Ende von Jurassic World 2: Das gefallene Königreich wurden sie freigelassen. Doch wie kommt es in kürzester Zeit zu ihrer Vermehrung auf dem ganzen Globus? Obwohl die Reihe es mit dem Realismus nicht so genau gibt, haben wir es hier wahrscheinlich nicht mit einem krassen Logikloch zu tun. Es gibt zwei mögliche Erklärungen für die Vielzahl von Dinosauriern in Ein neues Zeitalter, die vermutlich zusammenspielen.

Erklärung Teil 1: Jede:r kann jetzt Dinos züchten

Bis zum Ende von Jurassic World 2: Das gefallene Königreich gehörte das Wissen um die Züchtung von Dinosauriern der Firma InGen, die von John Hammond (Richard Attenborough) gegründet wurde. Mit der Auktion und den Ereignissen in Teil 2 ändert sich das. Dinos werden in die ganze Welt verscherbelt. Hinzu kommt die Konkurrenz der Original-Firma: BioSyn. In Jurassic World 3 wird Dodgson zurückkehren. Falls ihr euch nicht erinnert: Das ist der Kerl, der im allerersten Teil Dennis Nedry besticht, den Park zu sabotieren und Dino-Embryonen zu stehlen. Alles deutet daraufhin, dass BioSyn ins Dinogeschäft einsteigt.

Schon 2015 erklärte Colin Trevorrow seine Idee für die Richtung der Sequel-Reihe (via IndieWire ):

Was wäre, wenn die [Dino-Technologie] Open Source wäre? Es ist fast so, als wäre InGen der Mac, aber was wäre, wenn PCs die Kontrolle darüber hätten? Was wäre, wenn es 15 verschiedene Institutionen weltweit gäbe, die Dinosaurier herstellen können?

Diese Was-wäre-wenn-Frage beantwortet Jurassic World 3. Nach der Katastrophe am Ende von Teil 2 hat sich das Wissen über die Dino-Züchtung anscheinend wie ein Lauffeuer über die Welt verbreitet.

Erklärung Teil 2: Es gibt einen Zeitsprung in Jurassic World 3

Diese Information wurde von mehreren offiziellen Seiten bestätigt. Colin Trevorrow legte die Zahl fest. In einem Interview mit Screen Rant verriet er, dass es einen großen Zeitsprung zwischen Teil 2 und 3 gibt.

Jurassic World 2 spielt etwa im Jahr 2018, der Kurzfilm Battle at Big Rock im Jahr 2019 und Jurassic World 3 im Jahr 2022.

Reichen vier Jahre, damit Dinos so schnell wachsen können? Hier lohnt ein Blick auf die Animationsserie Jurassic World: Neue Abenteuer, die zum Kanon der -Reihe gehört. Darin gibt es beispielsweise einen Dino namens Bumpy, der innerhalb weniger Wochen zu voller Größe anwächst. Die Dinosaurier von InGen wurden demnach so gezüchtet, dass ihr Wachstum schneller vor sich geht. So ein ständig zusammenbrechender Park braucht schließlich Nachwuchs.

Verbindet man den Zeitsprung mit der Open Source-Verfügbarkeit der Dino-Züchtung, hat man die Erklärung für die große Zahl der Urzeitwesen in Jurassic World 3 vermutlich gefunden.

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter startet am 9. Juni 2022 in den deutschen Kinos.