Der nächste Action-Kracher aus dem John Wick-Universum kommt später – aber der Grund wird Fans der Keanu Reeves-Reihe freuen

Der John Wick-Ableger Ballerina mit Ana de Armas wurde auf 2025 verschoben. Der Grund ist aber tröstlich, denn ein Action-Meister der Reihe hilft jetzt noch aus.

Nach John Wick: Kapitel 4 wurde noch keine Fortsetzung mit Keanu Reeves in seiner ikonischen Rolle angekündigt. Fans dürfen sich dafür auf den Action-Ersatz Ballerina freuen, der als Spin-off eine neue Geschichte mit frischer Perspektive aus dem tödlichen Universum erzählt.

Bislang war der Kinostart des Blockbusters mit James Bond - Keine Zeit zu sterben-Star Ana de Armas für 2024 festgelegt. Jetzt wird Ballerina auf nächstes Jahr verschoben. Der Grund dafür ist immerhin ein Gewinn für Action-Fans.

Ballerina wird für bessere Action auf 2025 verschoben

Laut dem Hollywood Reporter kommt der John Wick-Ableger jetzt am 6. Juni 2025 in die US-Kinos. Als Begründung von Insidern des Studios Lionsgate wird angegeben, dass Original-John Wick-Regisseur Chad Stahelski beim Dreh zusätzlicher Action-Szenen aushelfen soll.

In den USA wird dafür das kommende The Crow-Remake das bisherige Ballerina-Startdatum am 7. Juni 2024 einnehmen. Das Studio soll davon überzeugt sein, dass die Neuauflage des Kult-Films von 1994 schon so früh im Kino starten kann, während Ballerina für mehr Action-Feinschliff warten soll.

Universal Ana de Armas in Keine Zeit zu Sterben

Auf dem Regiestuhl von Ballerina sitzt Underworld- und Stirb langsam 4.0-Regisseur Len Wiseman. In der Story des John Wick-Ablegers soll Ana de Armas die jüngere Version der titelgebende Figur spielen, die schon in John Wick 3 einen kurzen Auftritt hatte und dem Ruska Roma-Verbrechersyndikat nahesteht. Keanu Reeves selbst soll in Ballerina auch einen Auftritt haben. Ein neuer deutscher Start für Ballerina wurde noch nicht verkündet.

