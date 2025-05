Der nächste Godzilla x Kong-Film hat schon einen Teaser, obwohl der Film erst in 2 Jahren kommt

Das MonsterVerse wird fortgesetzt. Zum neuen Film des Sci-Fi-Franchise, Godzilla x Kong: Supernova, gibt es schon einen Teaser. Obwohl der Kinostart noch weit entfernt ist.

Monster sterben offenbar nie. So scheint es jedenfalls mit Blick auf Godzilla und Kong, die in absehbarer Zeit erneut die Welt vor dem Untergang bewahren müssen. Godzilla x Kong: Supernova hat zwar gerade erst mit der Produktion begonnen, einen ersten Teaser gibt es aber schon.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu Godzilla x Kong: Supernova an

Godzilla x Kong: Supernova - "Now in Production" Teaser Trailer (English) HD

Neuer Godzilla x Kong-Film zeigt neue Bedrohung und unzählige Stars

Wie der Teaser andeutet, kommt es im Film zu einer nie dagewesenen Sichtung von Titanen. Die Monster-Aufsichtsorganisation Monarch hat daher auch alle Hände voll zu tun. Ob es sich dabei um Freunde oder Feinde von Godzilla und Kong handelt, ist noch nicht klar. Aber flächendeckende Zerstörung ist in jedem Fall vorprogrammiert.

Teile der Besetzung von Godzilla x Kong: Supernova sind bereits bekannt. Zu ihr zählen bisher Kaitlyn Dever (The Last of Us), Sam Neill (Jurassic Park), Matthew Modine (Full Metal Jacket), Delroy Lindo (Nur noch 60 Sekunden), Jack O'Connell (Eden Lake) und Alycia Debnam-Carey (Apple Cider Vinegar).

Dan Stevens soll außerdem in seiner Rolle als liebenswürdiger Draufgänger Trapper zurückkehren, die er bereits im Vorgänger Godzilla x Kong: The New Empire innehatte. Weitere Story-Details oder Rollennamen sind noch nicht bekannt.

Wann kommt Godzilla x Kong: Supernova ins Kino?

Wer aufgrund des Teasers allerdings auf eine nahe Veröffentlichung hofft, muss jetzt die Zähne zusammenbeißen: Godzilla x Kong: Supernova wird erst am 25. März 2027 erscheinen. Die Regie hat dieses Mal Grant Sputore (I Am Mother) übernommen, für das Drehbuch sind Dave Callaham (Godzilla) und Michael Lloyd Green (I Am Mother) verantwortlich. Es handelt sich um den sechsten Film der MonsterVerse-Reihe.