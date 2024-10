Wir müssen dringend über den Horror-Star 2024 reden: Dan Stevens hatte ein monstermäßiges Jahr

Downton Abbey scheint unendlich weit entfernt, wenn wir auf Dan Stevens' aktuelle Karriere schauen. Keiner bringt Horror und Unterhaltung dieses Jahr so gut zusammen wie er.

Es gibt Jahre, in denen Stars einfach einen richtig guten Lauf haben. 2024 hat der aus Downton Abbey bekannte Dan Stevens eines davon. Denn der britische Schauspieler ist in den letzten Monaten vor allem im Horror-Ambiente aufgeblüht. Sein zuverlässig-unterhaltsames Über-die-Stränge-Schlagen folgt einem spannenden Karriere-Trend und verdient unbedingt eine Würdigung im Rahmen des Horror-Monats bei Moviepilot.

Vom Downton Abbey-Lover zum eiskalten Killer: Dan Stevens legte eine beachtliche Karriere-Wendung hin

Ich war ein Fan von Dan Stevens in Downton Abbey. Wenn mir vor zwölf Jahren allerdings jemand gesagt hätte, dass der Matthew-Crawley-Darsteller der britischen Hit-Serie einst seine Nische als (gruseliger) Sonderling finden würde, hätte ich laut gelacht. Nach seinem Durchbruch als aristokratischer Erbe, war er der ideale romantische Love Interest, aber gewiss kein Augenbrauenheber oder Gänsehautproduzent.

Schon zwei Jahre nach seinem dramatischen Ausstieg aus der erfolgreiche Historienserie bewies Dan Stevens, welche unheimliche Härte in ihm steckte: Als bedrohlicher Soldat in Adam Wingards The Guest verlor er 2014 nicht nur Pfunde, sondern auch sein schauspielerisches Schubladen-Image als Gutmensch. Und selbst wenn der Thriller Criminal Activities kurze Zeit später kein per se guter Film war, verhakte sich der wandlungsfähige Brite hier als hyper-nervöser Amateur-Krimineller.



Nach einem Abstecher ins Disney-Blockbuster-Kino, wo er in Die Schöne und das Biest nach zwei Stunden als animiertes Monster nur für eine Minute lang sein Gesicht zeigen durfte, war sein denkwürdigerer Auftritt schließlich 2017 der als David Haller in Noah Hawleys abgefahrener Superhelden-Serie Legion. Hier lernte Dan Stevens, an der Grenze von Gut und Böse endgültig frei zudrehen, und fand mit diesem Mantra den Weg in seine neue Schauspielzukunft.

Dan Stevens treibt seinen Sonderling gekonnt ins Horror-Genre

Ob als eigenwilliger Musiker in der Komödie Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga oder als deutsch-sprechender Dating-Roboter im Sci-Fi-Glücksgriff Ich bin dein Mensch: Dan Stevens verstand es, sich Anfang der 2020er Jahre Rollen auszusuchen, die ihn als herrlich unterhaltsamen Sonderling in Stellung brachten.

Erst dieses Jahr folgte allerdings der "Twist": sein Talent als Querschläger auch im gruseligen Kontext anzuwenden. Schauen wir uns das am besten anhand seiner Filme 2024 genauer an:

2024 war ein Monster-Jahr für Dan Stevens – mit einem Horror-Menü von Godzilla, Abigail und Cuckcoo

Der Junge und der Reiher startete im Januar in Deutschland und überraschte mich vor allem damit, dass Wellensittiche verdammt gruselig sein können. Und wer leiht einem dieser Gruselvögel in der englischen Version seine unverkennbar nörgelnde Stimme? Richtig, Dan Stevens. Aber das war nur das Aperitif 2024.



Auf das nächste Wiedersehen mussten deutsche Kinogänger nicht lange warten: Godzilla x Kong: The New Empire startete im April 2024 mit erwartbarer Monster-Action ... und der unerwarteten Erkenntnis, dass ein Mensch im Hawaii-Hemd den Ungeheuern die Show stahl. Ihr ahnt es schon: Die Rede ist von Dan Stevens, der selbst auf den vorgezeichneten Wegen der Bestien als abenteuerlustiger Tierartzt Trapper eindeutig zu viel Spaß in dem austauschbaren Kreaturen-Sequel hatte. Strenggenommen würde man den Film trotz zahlreicher Ungeheuer wohl nicht als Horror bezeichnen, doch als Monsterfilm ist er nah dran und die ideale Vorspeise für das, was noch folgen sollte.

Abigail brachte Dan Stevens nämlich schon zwei Wochen später, ebenfalls im April, erneut in die deutschen Kinos. Als neurotischer Anführer einer Entführerbande, die ein Mädchen festhalten, blühte der Darsteller mit ganzer Bandbreite endgültig auf. In der blutigen Universal-Monster-Wiederbelebung von Draculas Tochter lieferte der Brite seinen schauspielerischen Hauptgang des Kinojahres – nicht zuletzt deshalb ab, weil sein verklemmter Frank am Ende noch einmal in eine völlig neue, überbordende Richtung abdriften durfte. (So viel kann man ohne Spoiler gerade verraten. Den Rest muss man ohnehin selbst gesehen haben, um es zu glauben.)

Das Horror-Sahnehäubchen als Dessert folgte schließlich im August mit Cuckoo: Stevens betreibt hier als Resort-Leiter Herr König in den Alpen eine seltsame Ferienanlage, die ihre düsteren Geheimnisse erst nach und nach offenlegt. Wenn er der Jugendlichen Gretchen lächelnd erklärt, dass ihre "Familie hierher gehört", beanstandete die Teenagerin völlig zu Recht seine unheimlichen Schwingungen. Doch erst, wenn er als Hotel-Boss seine Flöte rausholt, wird endgültig klar, wie gut Dan Stevens Absurditäten und das Horror-Genre zusammenpassen.

Horror voraus: Dan Stevens Zukunft wird hoffentlich rosig-düster

Eine hochgezogene Augenbraue hier, ein kaltes Grinsen dort: Dan Stevens Minenspiel ist für das Horror-Genre gemacht. Ob er nun zu den unheimlichsten Situationen ein versteinertes Gesicht bewahrt oder am anderen Ende der Schauspiel-Skala bei einem Blutbad völlig austickt.

Seine Wandlung "vom Mensch zum Monster" gab der Karriere des immerhin schon 20 Jahre vor der Kamera agierenden 42-Jährigen eine spannende Wendung – die ihn als Darsteller aufregender den je macht. Nach zwölf Jahren kann ich so endlich seinen verfrühten Downton Abbey-Ausstieg verkraften, wenn Dan Stevens dafür in der Gegenwart immer noch neue Schauspielseiten an sich offenbart.



Ein Blick auf seine kommenden Projekte verspricht, dass dieser freudige Gruseltrend sich noch etwas länger fortsetzen dürfte: Denn nicht nur wurde Dan Stevens in der heiß erwarteten 3. Staffel der Horror-Anthologie-Serie The Terror besetzt, er wird neben Al Pacino nächstes Jahr außerdem einen Priester (Halleluja!) in dem Exorzistenfilm The Ritual spielen. Ach ja, und wenn die Welt von unkontrollierbaren Mächten in der Miniserie Zero Day zerstört wird, darf er ebenfalls mitmischen.

Ich fiebere also auf ein weiteres Jahr horrormäßig-abgedrehter Dan Stevens-Unterhaltung hin. Eine Verbeugung vor dem unheimlichen Weirdo ist aber jetzt schon angebracht, wenn nicht sogar längst überfällig.

Wenn ihr Dan Stevens Schauspiel-Jahr 2024 ebenfalls huldigen wollt: Der Junge und der Reiher ist aktuell bei Netflix im Programm. Godzilla x Kong streamt bei WOW, Abigail und Cuckoo könnt ihr bei Amazon und Co. leihen bzw. kaufen.