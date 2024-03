Der neue Fire TV Stick 4K Max so günstig wie nie: Schnappt euch das Premium-Streaming-Gerät zum Hammerpreis bei den Amazon Oster-Angeboten

Anstatt Hunderte von Euros in einen neuen Smart-TV zu investieren, könnt ihr euren alten Fernseher auch mit dem Fire TV Stick aufrüsten. Im Rahmen der Amazon Oster-Angebote ist diese Lösung sogar noch günstiger als ohnehin schon.

Wer mit der Qualität seines Fernsehers zufrieden ist, aber nicht auf umfangreiche Smart-TV-Funktionen verzichten mag, für den bietet sich der Fire TV Stick 4K Max * an. Der ist im Rahmen der Oster-Angebote um 44 Prozent reduziert und damit unfassbar günstig. Dieses und viele weitere Angebote gelten vom 20. bis zum 25. März.

Amazon Fire TV Stick 4K Max Deal Zu Amazon

Fire TV Stick 4K Max verwandelt euren Fernseher in einen Smart-TV

Die neuste Version des Fire TV Sticks hat einiges zu bieten, darunter auch eine riesengroße Auswahl an Apps, mit denen selbst nicht alle Smart-TVs mithalten können. Neben den Streaming-Anbietern und zahlreichen Mediatheken, gibt es auch die Live-Rubrik, mit der ihr Zugriff auf die Livestreams der Sender habt. Bedenkt aber, dass nicht alle ihre Livestreams kostenlos zur Verfügung stellen.

Ein weiterer Vorteil, gerade auch zu älteren Smart-TVs, ist die deutlich schnellere Bedienung, denn Amazon spart nicht an der Technologie. Der Fire TV Stick 4K Max * ist mit dem super schnellen WiFi 6E ausgestattet und weist eine kurze Reaktionszeit auf. Auch die Alexa-Sprachsteuerung ist in der Fernbedienung verbaut, sodass ihr euer Smart-Home auch darüber kinderleicht steuern könnt.

Amazon Smart-Home mit dem Fire TV Stick steuern

Hohe Bild- und Tonqualität mit dem Fire TV Stick 4K Max

Das neuste Modell des Sticks verfügt über eine hohe Bild- und Tonqualität. Die Inhalte können in 4K-Auflösung (3840x2160 Pixel), HDR10+ und Dolby Vision wiedergegeben werden. Auch Dolby Atmos wird vom Stick unterstützt. Neben euren Lieblingsfilmen und -serien könnt ihr aber auch Spiele in den App-Angeboten finden. Die Arcade und Casual Games lassen sich sowohl mit der Fernbedienung, als auch mit einem beliebigen Bluetooth-Controller spielen.

Ein weiterer großer Vorteil von Fire TV Sticks ist die Flexibilität. Der kleine, leichte Stick passt in jede Tasche und lässt sich so auch zum Filmabend mit Freunden oder in den Urlaub mitnehmen. Ihr müsst ihn dort nur in den Fernseher einstecken und mit dem WLAN verbinden und habt direkt Zugriff auf all eure Inhalte. Wer außerhalb der EU reist, wird wahrscheinlich nicht auf alle Inhalte zugreifen können, da es lizenzrechtliche Einschränkungen gibt.

Den Amazon Fire TV Stick 4K gibt es zum Halbenpreis

Im Rahmen der Oster-Angebote ist auch das 2023 erschienene Modell Fire TV Stick 4K * um die Hälfte reduziert. Schon für 35 Euro bekommt ihr den Stick, der über WiFi6 verfügt und mit 8 GB, halb so viel Speicher wie der 4K Max besitzt.

Auch der Arbeitsspeicher fällt mit 1,5 GB kleiner aus (2 GB beim Max) und die Fernbedienung bietet weniger Funktionen, ansonsten verfügt auch der Fire TV Stick 4K über eine sehr hohe Bild- und Tonqualität.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.