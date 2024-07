Der neue Gibbs in NCIS: Mark Harmons Nachfolger hatte erste große Rolle in absolut unterschätztem Spielberg-Film

Noch dieses Jahr startet die neue NCIS-Serie über den jungen Leroy Gibbs. Mark Harmons Nachfolger tauchte bereits vor neun Jahren in einem unterschätzten Film von Steven Spielberg auf.

NCIS-Fans blicken gespannt dem Start von NCIS: Origins entgegen. Zum ersten Mal wagt sich das Krimi-Franchise in die Vergangenheit und widmet einer Figur eine ganze Prequel-Serie. Über mehrere Episoden hinweg wird die Vorgeschichte von Leroy Jethro Gibbs erzählt, der im Original von Mark Harmon verkörpert wurde.



Für die neue Serie kehrt Harmon nur noch als Erzähler zurück. Vor der Kamera werden wir einen neuen, deutlich jüngeren Schauspieler sehen: Austin Stowell. Der 1984 geborene Stowell ist in Hollywood noch kein allzu großer Name. Dennoch wurde er früh in seiner Karriere von einem Meisterregisseur entdeckt: Steven Spielberg.

Vor NCIS: Origins drehte der neue Gibbs-Darsteller Austin Stowell den Thriller Bridge of Spies mit Steven Spielberg

Lange bevor Stowell als Gibbs in NCIS: Originals gecastet wurde, spielte er in Bridge of Spies mit, der uns in den Kalten Krieg entführt. Der Historien-Thriller fällt oft unter den Tisch, wenn es um Spielbergs Schaffen in den vergangenen Jahren geht, obwohl er eine spannende Geschichte erzählt. Stowell ist ein wichtiger Teil dieser Geschichte.

20th Century Studios Austin Stowell in Bridge of Spies

In Bridge of Spies mimt der zukünftige NCIS-Star den US-Piloten Francis Gary Powers, den es tatsächlich gegeben hat. Am 1. Mai 1960 wurde seine Maschine abgeschossen. Powers wurde von einem sowjetischen Militärgericht als Spion verurteilt: Zehn Jahre Haft, drei davon im Gefängnis, der Rest im Gefangenenlager.

Daraufhin soll der von Tom Hanks gespielte Anwalt James B. Donovan als Unterhändler einen Gefangenenaustausch in die Wege leiten, der ihn ins geteilte Berlin bringt. Ganz so einfach wie geplant geht dieser Austausch allerdings nicht über die Bühne. Nicht zuletzt muss sich Donovan mit einem nervigen Schnupfen herumärgern.

Wenn wir uns Stowells Karriere anschauen, steht der 2015 erschienene Bridge of Spies als erste große Hollywood-Produktion in seiner Filmografie. Sein Debüt vor der Kamera lieferte er aber schon 2009 in der Comedy-Serie Secret Girlfriend ab. Es folgten weitere kleine TV- und Filmrollen, ehe er 2014 in dem Indie-Hit Whiplash auftauchte.

Wann startet NCIS: Original mit Austin Stowell im TV?

NCIS: Origins startet am 14. Oktober 2024 in den USA auf dem Sender CBS, wo auch die anderen Serien des Crime-Franchise beheimatet sind. Wann und wie die Geschichte des jungen Gibbs nach Deutschland kommt, ist aktuell unklar. In den USA ist zudem geplant, die Folgen der Prequels bei dem Streaming-Dienst Paramount+ zu veröffentlichen.

