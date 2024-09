Der neue Green Lantern nach Ryan Reynolds steht fest, aber eine Sache bereitet Fans schon Sorgen

Das neue DC-Universum nimmt mehr und mehr Form an. Nun wurde die nächste große Casting-Entscheidung getroffen. Der Schauspieler von Hal Jordan in der Green Lantern-Serie steht fest.

Einer der spannendsten Aspekte des großen DC-Reboots, der unter Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran durchgeführt wird, ist die Neubesetzung zahlreicher bekannter Figuren. Superman (David Corenswet) und Supergirl (Milly Alcock) sind bereits gecastet. Doch wer spielt Batman, Wonder Woman und Co.?

Die neueste Schlüsselrolle, die besetzt wurde, ist Hal Jordan, der bisher erst einen Auftritt auf der großen Leinwand hatte: 2011 verkörperte Deadpool-Star Ryan Reynolds den Superhelden in dem Green Lantern-Film von Martin Campbell, der an den Kinokassen floppte und sowohl von der Kritik als auch vom Publikum zerrissen wurden.

Neuer Green Lantern im DCU enthüllt: Kyle Chandler spielt Hal Jordan in der Lanterns-Serie

Seit Jahren befindet sich ein neues Green Lantern-Projekt in Entwicklung. In Form der DC-Serie Lanterns soll es endlich umgesetzt werden. Nachdem zuletzt Josh Brolin als neuer Hal Jordan die Runde machte, ist inzwischen klar, dass wir uns über einen anderen Hauptdarsteller freuen dürfen: Kyle Chandler spielt Jordan in Lanterns.

Deadline berichtete gestern Abend von dem Casting. Der Hollywood Reporter kann die Meldung mit seinen Quellen bestätigen. Chandler, der aus Filmen wie Carol, King Kong und der Serie Friday Night Lights bekannt ist, übernimmt eine der beiden Hauptrollen in der Serie. Der zweite große Part, John Stewart, wurde bis dato noch nicht besetzt.

Lanterns wird als eine Art True Detective im DC-Universum umschrieben. Hal Jordan fungiert als Mentor für den jungen John Stewart. Gemeinsam ermitteln die beiden in einem Fall, der sie auf die Erde bringt, jedoch schnell größere Ausmaße annimmt, die das gesamte Universum betreffen. Und dann wäre da noch ein interessantes Detail.

Schon drei Green Lanterns im DCU: Tatsächlich ist Chandler nicht der erste Star, der als einer der Green Lanterns im DCU gecastet wurde. Bereits in James Gunns Superman-Film, der nächstes Jahr im Sommer ins Kino kommt, wird Nathan Fillion als Guy Gardner einen Auftritt haben.

Ist das Schicksal von Kyle Chandlers Hal Jordan bereits besiegelt? Ein Casting-Detail sorgt für Aufsehen

Auf X (ehemals Twitter) merkt Hollywood Reporter-Autor Borys Kit an, dass laut seiner Quelle Chandler keinen Vertrag für einen Film unterschrieben hat. Warum ist das interessant? Eigentlich sollen die Figuren im neuen DC-Universum in allen Medien (Filme, Serien, Videospiele) von ein und derselben Person zum Leben erweckt werden.

Wenn Chandler keinen Vertrag für einen Film hat: Könnte das bedeuten, dass wir von seinem Hal Jordan nicht sehr viel zu Gesicht bekommen? Das ist an diesem Punkt natürlich pure Spekulation, aber womöglich ereilt den Superhelden ein tragisches Schicksal in der Serie, sodass weitere Auftritte gar nicht infrage kommen.

Gerade die Meister-Schüler-Dynamik bietet die perfekte Steilvorlage, dass sich Hal Jordan in einem dramatischen Moment für John Stewart oder eine andere größere Sache opfert. Vielleicht ist die neue Interpretation der Figur auch nicht der Held, für den ihn Stewart hält, was wieder zur Abgründigkeit von True Detective passen würde.



Mit anderen Worten: Vieles deutet darauf hin, dass uns mit Lanterns eine DC-Geschichte erwartet, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Mit einem Blick auf das Kreativteam dürfte das kein Wunder sein. Hinter Lanterns steckt Comic-Autor Tom King, Ozark-Showrunner Chris Mundy und Watchmen-Mastermind Damon Lindelof.

Neue DC-Serie: Wann startet Lanterns mit Kyle Chandler?

Aktuell läuft der Casting-Prozess für Lanterns. Die Dreharbeiten sollen zwischen Januar und Juni 2025 in Atlanta stattfinden. Vorwird die Serie somit nicht starten. Die gute Nachricht ist: HBO hat direkt eine Staffel mit acht Episoden bestellt.