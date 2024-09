Marvel und DC kollidieren: Thanos-Star soll Superhelden-Rolle übernehmen, für die sich Ryan Reynolds bis heute schämt

Im Marvel Cinematic Universe war Josh Brolin als Bösewicht Thanos zu sehen. Jetzt könnte er bald zur Comic-Konkurrenz wechseln und eine wichtige Rolle im neuen DC Universe übernehmen.

Das DC Universe wird nicht nur ab 2025 auf der großen Leinwand im Kino neu gestartet. Nachdem Superman eine neue Ära für die Comic-Verfilmungen aus dem Hause DC einleitet, werden in Zukunft neben Spielfilmen auch Serien zum von James Gunn und Peter Safran neu erschaffenen Superheld:innen-Universum gehören.

Eines der spannendsten TV-Projekte des neuen DCU ist die HBO-Serie Lanterns über die legendären Weltraum-Cops, deren erste große Live-Action-Umsetzung vor 13 Jahren gnadenlos scheiterte. Bis heute schämt sich Ryan Reynolds für seinen Auftritt als DC-Held Hal Jordan. Und ausgerechnet diese Rolle könnte bald von seinem Marvel-Kollegen Josh Brolin erneut zum Leben erweckt werden.

Thanos-Darsteller Josh Brolin soll für neues DC-Universum zum Green Lantern werden

Marvel-Fans haben Schauspieler Josh Brolin bereits in zwei unterschiedlichen Rollen erleben dürfen. So verkörperte er nicht nur den lila Infinity-Stein-Sammler Thanos, sondern auch den zeitreisenden Mutanten Cable in Deadpool 2. Nach zwei Marvel-Rollen könnte er nun die Seiten wechseln. Wie die Geek-Seite Nexus Point News in Erfahrung gebracht haben will, soll Brolin die Rolle des Green Lantern-Helden Hal Jordan angeboten bekommen haben.

Erst kürzlich schnupperte Brolin Serienluft und übernahm die Hauptrolle in Amazons Zeitreise-Western-Serie Outer Range, die leider nach zwei Staffeln abgesetzt wurde. Ob er das Angebot für Lanterns wirklich annimmt, ist noch nicht bekannt. Es wäre für Brolin bereits die zweite Rolle in einer DC-Adaption nach der Comic-Verfilmung Jonah Hex aus dem Jahr 2010.

Darum geht's in Lanterns: In der kommenden DC-Serie sollen gleich zwei intergalaktische Helden im Fokus stehen, die durch magische Ringe Superkräfte erhalten. So sollen die beiden Green Lantern Hal Jordan und John Stewart als eine Art Detektiv-Duo gemeinsam auf der Erde einen mysteriösen Vorfall untersuchen. Entwickelt wird die Serie von Showrunner Chris Mundy (Ozark) sowie Damon Lindelof (Watchmen) und Comic-Schreiber Tom King.

Wann startet die DC-Serie Lanterns?

Aktuell befindet sich Lanterns noch im Entwicklungsstadium. Sollten die Dreharbeiten im kommenden Jahr beginnen, können wir von einem Start im Jahr 2026 ausgehen. In den USA wird die 8-teilige Serie bei HBO zu sehen sein. Eine deutsche Sender-Heimat steht noch nicht fest. Möglich wäre eine Veröffentlichung bei Sky, wo diesen Monat auch die DC-Serie The Penguin an den Start geht.

Bis zur Veröffentlichung von Lanterns müssen DC-Fans aber nicht warten, um die legendären Weltraum-Cops in Live-Action zu sehen. Kommendes Jahr wird Nathan Fillion im neuen Superman-Film als Green Lantern-Mitglied Guy Gardner auftreten.