"Es riss mir das Herz heraus": Idris Elba hasste erzwungene Marvel-Rückkehr und der Grund ist verständlich

Marvel-Fans kennen Idris Elba als Thors Mitstreiter Heimdall. Der Schauspieler empfand seine MCU-Rolle zeitweise als extrem frustrierend.

Wer als Schauspieler:in eine Marvel-Rolle ergattert, hat es geschafft und muss glücklich darüber sein. Das ist zumindest die Ansicht vieler Franchise-Fans. Idris Elba, der seit Thor von 2011 Chris Hemsworths Gefährten Heimdall verkörperte, hat andere Erfahrungen gemacht. Seine Rückkehr zu den Dreharbeiten von Thor 2: The Dark Kingdom konnte er nicht leiden. Aber er musste.

Marvel-Star Idris Elba über Thor 2-Rückkehr: "Das ist Folter"

Gegenüber dem Telegraph erzählte Elba 2014 von seiner Dreherfahrung:

Ich falle in einer Szene aus einem Raumschifft, also hängten sie mich an Seilen in einem Green Screen-Studio auf. Und zwischen den Takes steckte ich dort fest, mit angeklebten Haaren unter meinem dämlichen Helm, [...] mit dem Schwert und den Kontaktlinsen. Es riss mir das Herz heraus. [...] Ich meinte, 'Das ist Folter, ich will das nicht.' Aber mein Agent antwortete, es sei eben Teil der Abmachung.

Hintergrund sind allerdings nicht die ungewöhnlichen Marvel-Drehbedingungen allein. Elba hatte kurz zuvor all seine Leidenschaft in sein Herzensprojekt Mandela: Der lange Weg zur Freiheit gesteckt, für das er monatelang in Südafrika wohnte. Am Tag seiner Rückkehr musste er sofort zu den nachträglichen Dreharbeiten für Thor 2: The Dark Kingdom, die Teil seiner MCU-Verpflichtungen waren. Der Kontrast zwischen Biopic und Fantasy-Auftritt muss ihn innerlich zerrissen haben.

Womöglich gewöhnte er sich wieder an die Erfahrung, denn nach Thor 2 kehrte der Schauspieler noch ganze fünf weitere Male auf die MCU-Leinwand zurück. Dennoch scheint er bei großen Franchises vorsichtig geworden zu sein. Auf die Rolle als neuer James Bond hat er aus einem traurigen Grund keine Lust.

