Henry Cavills Nachfolger steht fest: Den neuen Superman-Darsteller habt ihr 100-prozentig schon bei Netflix gesehen

Das neue DC-Universum kündigt sich mit seinem ersten großen Casting an: David Corenswet wird unter der Regie von James Gunn zum neuen Superman und löst damit Henry Cavill in der Rolle ab.

Das womöglich größte Casting des Jahres steht fest: David Corenswet ist der neue Superman. Bereits seit längerer Zeit wird der Schauspieler mit der legendären Rolle in Verbindung gebracht und als Favorit gehandelt. Jetzt ist die Sache offiziell: Corenswet wird den Mann aus Stahl in dem kommenden Reboot Superman: Legacy spielen.

Der neue Superman: Wer ist David Corenswet?

Wie der Hollywood Reporter berichtet, konnte sich Corenswet gegen Nicholas Hoult und Tom Brittney durchsetzen, die bis zum Schluss im Rennen um den begehrten Part waren. Er tritt in die Fußstapfen von Henry Cavill, der in der vergangenen Dekade mehrmals als Superman auf der großen Leinwand zu sehen war.

Netflix David Corenswet in The Politician

Corenswet ist im Kino dagegen noch recht unbekannt. Seine größten Rollen spielte er bis dato in den Netflix-Produktionen The Politician, Hollywood und Look Both Ways. Darüber hinaus war er Teil der gefeierten Serie We Own This City und begeisterte in einer Nebenrolle in dem dieses Jahr erschienen Horrorfilm Pearl.



Die neue Lois Lane: Wer ist Rachel Brosnahan?

Es ist nicht die einzige wichtige Casting-Entscheidung, die Regisseur James Gunn gestern getroffen hat. Auch die Lois Lane des neuen DC-Universums steht fest: Rachel Brosnahan, bekannt aus der Amazon-Serie The Marvelous Mrs. Maisel, übernimmt die Rolle der Daily Planet-Reporterin, in die sich Clark Kent aka Superman verliebt.

Amazon Rachel Brosnahan in The Marvelous Mrs. Maisel

Brosnahans größte Konkurrentinnen beim Casting waren Emma Mackey und Phoebe Dynevor. Der gut vernetzte Insider Justin Kroll von Deadline schreibt auf Twitter, dass sie das mit Abstand beste Tape beim Casting eingereicht hat. Ihre Darbietung als Lois Lane soll selbst Corenswet Superman in den Schatten gestellt haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann startet Superman: Legacy im Kino?

Superman: Legacy ist der Startschuss des neuen DC-Universums, das aktuell von Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran konzipiert wird. Der Film startet am 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos und stellt uns eine Welt vor, in der Superheld:innen schon lange vor Kal-Els Ankunft auf der Erde existieren.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.