Der neue Thanos im MCU: Ant-Man 3-Leak enthüllt nächsten Superschurken

Im kommenden Ant-Man-Sequel wird mit Kang dem Eroberer der große neue MCU-Bösewicht nach Thanos auftreten. Einen ersten Blick auf ihn bietet jetzt das geleakte T-Shirt eines Crew-Mitglieds.

Nach dem Sieg der Avengers über Thanos in Endgame fehlt dem MCU ein großer Bösewicht, der alle Held:innen erzittern lässt. Die Ankunft des nächsten Super-Bösewichts steht aber schon fest. Kang der Eroberer wird der Nachfolger von Thanos und in Ant-Man and the Wasp: Quantumania seinen ersten Auftritt haben.

Einen ersten Blick auf den neuen Marvel-Oberbösewicht gibt es jetzt dank eines neuen Leaks. Eine Variante von Kang gab es außerdem schon in der MCU-Serie Loki zu sehen, doch in den Kinofilmen wird der Gegenspieler offenbar deutlich stärker dem Comic-Vorbild ähneln.

Der neue Thanos versteckt sich in Ant-Man 3-Leak

Wie unter anderem Den of Geek berichtet, ist ein Bild im Netz gelandet, das ein T-Shirt eines der Crew-Mitglieder von Ant-Man 3 zeigt. Auf den ersten Blick ist hier nur der zerstörte Helm des Marvel-Helden zu sehen. Eine rangezoomte Version des Leaks enthüllt aber zusätzlich eine bedrohliche Gestalt, die Kang der Eroberer höchstpersönlich darstellt.

Im MCU haben wir Kang schon im Loki-Finale vorgestellt bekommen – zumindest eine Variante des Schurken, die von Jonathan Majors gespielt wurde.

Die kommende MCU-Version des übermächtigen Bösewichts dürfte sich optisch deutlich stärker am bekannten Comic-Look von Kang orientieren.

© Marvel Comics Kang der Eroberer in den Marvel-Comics

In den Marvel-Comics trägt Kang der Eroberer den bürgerlichen Namen Nathaniel Richards, ist ein Gelehrter und stammt eigentlich aus dem 31. Jahrhundert. Schlussendlich findet er jedoch einen Weg, um durch die Zeit zu reisen.



Als Herrscher über alle Zeitlinien und Multiversen, der sämtliche Ereignisse schon einmal durchlebt hat, übertrumpft er Thanos locker. Das liegt auch daran, dass Kang die Marvel-Welt mit vielen verschiedenen zeitreisenden Varianten terrorisieren kann. Sobald eine Variante von ihm bezwungen ist, könnte direkt schon die nächste lauern.

Bis Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania auftritt, müssen sich Marvel-Fans noch etwas länger gedulden. Bei uns soll der MCU-Blockbuster am 26. Juli 2023 im Kino starten.



