Loki-Finale entfesselt nächsten großen MCU-Bösewicht: Gegen ihn ist Thanos ein kleiner Wurm

In der letzten Folge von Loki treffen der Antiheld und Sylvie auf den Herrscher über alle Zeitlinien. Im MCU wird dieser in Thanos' Fußstapfen treten und ist noch mächtiger.

Achtung, es folgen Spoiler zum Loki-Finale: Nach viel Spekulation ist es in der letzten Folge von Loki wirklich passiert: Kang der Eroberer hat seinen ersten großen Auftritt im MCU bekommen und sich als Herrscher über das Multiversum sowie Erschaffer der TVA entpuppt – zumindest eine Variante der Marvel-Figur.

Nach dem Sieg über Thanos in Avengers: Endgame stellten wir uns die Frage, wer in die Fußstapfen des bisher mächtigsten MCU-Schurken treten kann. Loki zeigt im Finale, dass Kang sogar noch mächtiger als Thanos ist. Für mindestens einen kommenden Marvel-Blockbuster ist er auch schon bestätigt.

Im Loki-Finale erfahren wir die Hintergründe von Kang dem Eroberer

Auch wenn wir seinen wahren Namen schon kennen, fällt der Name Kang der Eroberer in der letzten Loki-Folge noch gar nicht. Stattdessen wird die Figur im Abspann nur als Jener der bleibt bezeichnet. Alleine durch die Hintergrundgeschichte des Charakters, der von Jonathan Majors gespielt wird, erfahren wir aber die Entstehung von Kang.

Im 31. Jahrhundert hat eine Variante von Kang, bei der es sich um den aus den Comics bekannten Wissenschaftler Nathaniel Richards handelt, das Konzept des Multiversums entdeckt. Da es auch von anderen Varianten von ihm selbst entdeckt wurde, brach irgendwann ein Krieg zwischen den verschiedenen Versionen und damit ein großer Multiversum-Krieg aus.

Dadurch ist auch die aus Folge 5 bekannte Kreatur Alioth entstanden, die sämtliche Zeiten und Realitäten verschlingen kann. Nathaniel Richards hat die Kreatur schließlich bezwungen, verbannt und den Wahren Zeitstrahl erschaffen, der dann durch die ebenfalls von ihm erschaffene TVA unter Kontrolle gehalten werden soll.

Kang der Eroberer dürfte der nächste große MCU-Bösewicht nach Thanos werden

Die Origin-Story aus Loki deckt sich zu großen Teilen auch mit der Herkunft von Kang dem Eroberer aus den Marvel-Comics. Hier hat der Schurke schließlich auch gegen die Avengers gekämpft. Auch wenn die Variante der Figur in der MCU-Serie von Sylvie getötet wird, haben wir den Charakter ganz sicher nicht zum letzten Mal gesehen.

© Marvel Kang der Eroberer in den Marvel-Comics

Schon länger ist offiziell bekannt, dass Jonathan Majors in der Rolle auch in Ant-Man and the Wasp: Quantumania mitspielen wird. Spätestens hier dürfte Kang der Eroberer dann auch im längst eingeführten Multiversum des Marvel Cinematic Universe zum nächsten großen Bösewicht nach Thanos aufgebaut werden.

Und als Herrscher über alle Zeitlinien und Multiversen, der sämtliche Ereignisse schon einmal durchlebt hat, übertrumpft er Thanos locker mit seiner Macht. Das liegt vor allem auch daran, dass Kang die Marvel-Welt mit vielen verschiedenen zeitreisenden Varianten terrorisieren kann. Sobald eine Variante von ihm bezwungen ist, könnte direkt schon die nächste lauern.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

