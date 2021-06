Der neue Thanos versteckt sich schon im MCU – für einen weiteren Marvel-Blockbuster ist er bereits bestätigt

Nach und nach kristallisiert sich ein heißer Kandidat für die Thanos-Nachfolge im Marvel Cinematic Universe heraus. Die erste Folge von Loki liefert weitere spannende Hinweise.

Achtung, es folgen mögliche Spoiler!



Wer wird der nächste große Bösewicht im Marvel Cinematic Universe? Seit dem Ende von Avengers: Endgame halten die Fans nach geeigneten Kandidat:innen Ausschau. Vor allem ein Name taucht dabei immer wieder auf: Kang der Eroberer. In Ant-Man and the Wasp: Quantumania wird die Figur die große Leinwand erobern. Die ersten Hinweise auf ihre Ankunft verstecken sich in Loki.

Letzte Woche startete die Spin-off-Serie mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle auf Disney+ und entführte uns an einen der verrücktesten Orte im ganzen MCU. Dort wimmelt es nur so vor versteckten Kang-Referenzen. Wir haben sie für euch aufgeschlüsselt.



Taucht Marvel-Bösewicht Kang der Eroberer in Loki auf?

Loki ist eine Marvel-Serie, die uns das Konzept des Multiversums näherbringt. Es geht um Zeitreisen und Zeitströme – und eine Behörde, die alles kontrolliert. Hierbei handelt es sich um die TVA, die Time Variance Authority. Diese beschützt die heilige Zeitlinie, die von den sogenannten Zeithütern (im Original Time-Keepers) vorgeben wird.

© Marvel Kang der Eroberer in den Comics

Am Ende des Serienauftakts wird die heilige Zeitlinie noch einmal gewaltig durcheinandergebracht: In Salina, Oklahoma entdeckt eine Einheit der TVA einen Gegenstand, der dort nichts zu suchen hat. Er er stammt aus dem 30. Jahrhundert und muss somit von einem Zeitreisenden an den Ort gebracht worden sein.

Auch wenn das Marvel-Universum mehrere Zeitreisende beherbergt, deutet der Cliffhanger der ersten Loki-Episode auf Kang hin. Dieser wird uns in den Comics als zeitreisender Bösewicht aus dem 31. Jahrhundert vorgestellt. Zudem taucht in der Folge eine weitere wichtige Figur auf, die in Verbindung mit Kang steht.

Welches Geheimnis verbirgt Ravonna Renslayer in Loki?

Die Rede ist von Ravonna Renslayer. The Morning Show-Star Gugu Mbatha-Raw spielt die Richterin, die alle Personen verurteilt, die gegen die heilige Zeitlinie verstoßen. Sie gehört zu den einflussreichsten Figuren, die wir im Kreis der TVA kennenlernen. Dennoch wissen wir bisher recht wenig über sie. Womöglich versteckt sie ein düsteres Geheimnis.

© Disney Gugu Mbatha-Raw als Ravonna Renslayer

In den Comics ist Ravonna die Tochter eines Königs aus einer alternativen Zukunft. Kang hat es auf dessen Königreich abgesehen und verliebt sich in Ravonna. Obwohl sie ihn anfangs abstößt, erwidert sie irgendwann seine Zuneigung. Später opfert sie sogar ihr Leben, um Kang zu retten. Hier existiert also definitiv eine Verbindung.

Natürlich könnte es sich um eine falsche Fährte handeln. WandaVision, die erste MCU-Serie auf Disney+, ist das beste Beispiel dafür. Von Episode zu Episode verdichteten sich die Anzeichen auf einen Auftritt von Mephisto, der schlussendlich nie stattgefunden hat. Im Fall von Kang sieht sie Sache aber ein bisschen anders aus.



Wird Kang wie Thanos nach und nach eingeführt?

Wie eingangs geschrieben, ist Kang längst als Bösewicht für Ant-Man and the Wasp: Quantumania bestätigt. Sogar ein Schauspieler steht schon fest. Jonathan Majors, bekannt aus der HBO-Serie Lovecraft Country, verkörpert den Antagonisten, der das Potential besitzt, in die Fußstapfen von Thanos ein treten.

Der dritte Ant-Man-Film startet zwar erst am 16. Februar 2023 in den Kinos. Dass der nächste große Bösewichte im MCU Stück für Stück eingeführt werden, wäre nicht verwunderlich. Im Gegenteil: Ein nicht zu unterschätzender Reiz von Thanos war, dass wir miterleben konnten, wie sich sein Schatten langsam über das Universum legte.

Es wäre durchaus denkbar, dass Kang auf ähnliche Weise aufgebaut wird. Gerade im Hinblick auf die TVA, die Zeithüter und die heilige Zeitlinie könnte er großen Schaden anrichten. Vielleicht stellt sich sogar heraus, dass die TVA korrumpiert wurde. Es wäre nicht das erste Mal im MCU, dass eine mächtige wie geheimnisvolle Institution von einer bösen Partei übernommen wurde.

