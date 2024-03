Der Noise-Cancelling-Bestseller schlechthin: Beliebte Premium-Kopfhörer von Sony endlich wieder im Angebot

Die Sony WH-1000XM4 Kopfhörer überzeugen mit hervorragendem Noise-Cancelling und erstklassigem Klang. Bei MediaMarkt spart ihr jetzt 42 Prozent auf die Premium Headphones.

Lange galt der Sony WH-1000XM4 * als einer der besten ANC-Kopfhörer auf dem Markt und auch wenn die Konkurrenz inzwischen nachgerüstet hat, spielt er noch immer in der Top-Liga mit. Bei MediaMarkt spart ihr jetzt 160 Euro auf den Noise-Cancelling-Bestseller, der jetzt für 219 Euro erhältlich ist.

Sony WH-1000XM4 bietet erstklassigen Klang und viele Funktionen

Laut der Testseite hifi.de ist der WH-1000XM4 in Sachen Klang sogar noch einen Tick besser als der Nachfolger WH-1000XM5 * Dank der individuellen Einstellung über die Steuerungs-App wird für jedes Gehör, der Klang angepasst. Mithilfe von abgespielten Testtönen optimiert die Software den Sound und das Noise Cancelling.

Noise Cancelling auf höchstem Niveau

In Sachen Geräuschunterdrückung bieten die Over-Ear-Headphones jede Menge alltagstauglicher Funktionen. Steht man beispielsweise beim Supermarkt an der Kasse, reicht es, die Hand auf die rechte Ohrmuschel zu halten, um die Musik automatisch leiser zu schalten und die Umgebungsgeräusche durchzulassen. Auch beim lauten Sprechen schaltet der Hörer automatisch in den Dialogmodus.

Sonyy Sony WH-1000XM4 gehören zu den besten Modellen auf dem Markt

Das ausgereifte Noise-Cancelling-System wartet mit vielen Funktionen auf, die über die App steuerbar sind. So könnt ihr beispielsweise alle Hintergrundgeräusche von Bus und Bahn unterdrücken lassen. Angst zu haben, den Ausstieg zu verpassen, müsst ihr aber nicht, denn mit der Warten-Option bleiben Sprachen und Durchsagen gut hörbar.

Smarte Bedienung und unglaubliche Akkuleistung mit dem Sony WH-1000XM4

Ebenfalls sehr alltagstauglich ist die, mit der ihr die Bluetooth-Kopfhörer schnell bedienen könnt, ohne das Handy aus der Tasche zu kramen. Mit einem Doppel-Tippen wird die, vertikales Wischen regelt die Lautstärke und horizontales spielt den nächsten bzw. vorherigen Track ab.

Für den sicheren Transport auf Reisen setzt Sony wieder auf die falt- und klappbaren Over-Ear-Headphones, die platzsparend in einem mitgelieferten Hardcase verstaut werden können. Auch auf langen Flugzeugreisen solltet ihr mit der 30 Stunden Akku-Laufzeit gut auskommen, die sich ohne eingeschaltetes Noice-Cancelling nochmal auf 38 Stunden erhöht. Ist der Akku mal leer und ihr habt es eilig, reichen dank der Schnellladefunktion schon 10 Minuten am Stromanschluss aus, um wieder 5 Stunden lang eure Musik genießen zu können.



Das Nachfolgemodell WH-1000XM5 im Angebot

Im Vergleich zum Nachfolgemodell dürfte für viele auch der Preis entscheiden sein, doch aktuell ist auch WH-1000XM5 * bei MediaMarkt um 21 Prozent heruntergesetzt und kostet statt 419 nur noch 330 Euro. Bei Amazon bekommt ihr das weiße Modell sogar nochmal günstiger schon für 299 Euro *.

In Sachen Klang verbessert sich laut hifi.de das XM5 Modell zwar nicht, sondern fällt noch einen Tick hinter den XM4, doch dafür setzt Sony in Sachen Noise Cancelling noch mal eine Schippe drauf. Auch das Design ist schlichter und etwas edler geworden. In jedem Fall bieten beide Modelle einen erstklassigen Kopfhörer, der den Alltagsanforderungen gerecht wird.

