Der offizielle Titel von Spider-Man 4 mit Tom Holland steht fest: Er bricht mit einer Tradition

Auf der CinemaCon wurden neue Infos zum Spider-Man-Franchise enthüllt. Der vierte Film mit Tom Holland hat jetzt einen offiziellen Titel, der einen Neustart teast.

Auch wenn sich Fans noch auf erstes Material aus dem neuen Spider-Man-Film mit Tom Holland gedulden müssen, hat der Marvel-Blockbuster jetzt einen offiziellen Titel bekommen. Er deutet eine Art Neustart für die Superheldenreihe an. Wer dagegen endlich die Animationsfortsetzung von Spider-Man: Across the Spider-Verse sehen will, muss noch eine ganze Weile länger warten.

Spider-Man 4 hat offiziellen Titel bekommen

Auf der CinemaCon, die derzeit in Las Vegas stattfindet, war auch Destin Daniel Cretton als Regisseur des nächsten Spidey-Teils mit Holland zu Gast. Laut Deadline wurde bei dem Auftritt schließlich verraten, dass der nächste Film den offiziellen Titel Spider-Man: Brand New Day trägt.

Nach Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home und Spider-Man: No Way Home wird es der erste Teil der Superheldenreihe ohne ein "Home" im Titel. Womöglich soll damit bereits eine Art Reboot ausgedrückt werden. Da Peter Parker am Ende des letzten Films die Erinnerungen an ihn aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht hat, markiert Spider-Man: Brand New Day ein ganz neues Kapitel für den MCU-Charakter. Bei dem Titel handelt es sich auch um eine 2008er Comic-Story der The Amazing Spider-Man-Reihe.

Zuletzt wurde verkündet, dass Stranger Things-Star Sadie Sink eine noch unbekannte Rolle in dem Blockbuster spielt. Gerüchten zufolge könnte es sich um niemand Geringeres als Mary Jane Watson handeln. Das ist aber noch nicht alles an frischen Spider-Man-Nachrichten.

Neuer Spider-Verse-Film kommt erst 2027 ins Kino

Wie Deadline berichtet, wurde auf der CinemaCon auch das Startdatum für Spider-Man: Beyond the Spider-Verse verkündet. Der Animationsfilm sollte zuerst im März 2024 starten. Durch den Streik der Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen und öffentlich gewordene, offenbar problematische Arbeitsbedingungen hinter den Kulissen wurde der Release des Marvel-Films jedoch verschoben.

Jetzt soll der nächste Spider-Verse-Teil am 4. Juni 2027 im Kino starten. Damit würde der Blockbuster fast ein ganzes Jahr nach dem neuen Tom Holland-Spidey erscheinen. Spider-Man: Brand New Day läuft ab dem 30. Juli 2026 auf der großen Leinwand.