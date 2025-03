Stranger Things-Star an Tom Hollands Seite für Spider-Man 4 besetzt – für ihre Rolle gibt es zwei Theorien

In der kommenden Spider-Man-Fortsetzung mit Tom Holland wird auch Stranger Things-Star Sadie Sink mitspielen. Fans vermuten vor allem eine große X-Men-Figur hinter dem Casting.

Der nächste Spider-Man-Solofilm mit Tom Holland nimmt langsam mehr Form an. Jetzt wurde die Besetzung eines neuen Stars enthüllt, den Fans vor allem aus Netflix' Stranger Things-Universum kennen. Ihre Rolle ist noch geheim, doch es gibt schon konkrete Theorien. Eine betrifft das X-Men-Franchise.

Stranger Things-Star Sadie Sink spielt in Spider-Man 4 mit – als Jean Grey?

Wie Deadline berichtet, wurde Sadie Sink für eine Rolle in Spider-Man 4 gecastet. Bekannt ist die Amerikanerin vor allem für ihren Part als Maxine "Max" Mayfield in Stranger Things. Im Kino war sie vor kurzem neben Brendan Fraser in dem Drama The Whale zu sehen.

Welche Figur Sink im nächsten Spider-Man-Film spielt, ist noch nicht bekannt. Schon länger geht das Gerücht um, sie könnte eine neue Version von Jean Grey aka Phoenix aus dem X-Men-Franchise spielen. Der Charakter wurde zuletzt von Game of Thrones-Star Sophie Turner verkörpert.

Nicht auszuschließen ist auch, dass Sink eine neue oder alternative Version von MJ spielt. Wir erinnern uns: Am Ende von Spider-Man: No Way Home wurden sämtliche Erinnerungen der Menschen aus Peter Parkers Umfeld gelöscht.

Damit kann Spider-Man 4 wie eine Art Reboot komplett von vorne beginnen. Mithilfe des weiterhin existierenden Multiversums wäre außerdem Raum für eine neue Variante von Peters großer Liebe. Details zu Sadie Sinks Rolle im neuen MCU-Film werden sicherlich noch in naher Zukunft preisgegeben.

Wann startet Spider-Man 4 im Kino?

Der Dreh für den neuen Marvel-Blockbuster soll später dieses Jahr noch beginnen. Wenn alles nach Plan läuft, soll Spider-Man 4 am 30. Juli 2026 in den Kinos starten. Regie führt Destin Daniel Cretton, der im MCU bereits den Phase 4-Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings inszeniert hat.