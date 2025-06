Aufregende Neuigkeiten für Bridgerton-Fans: Wenn ihr nach der Netflix-Serie auf der Suche nach weiteren ähnlichen Geschichten seid, wurde gerade das perfekte Projekt angekündigt.

Um die lange Wartezeit auf die 4. Staffel von Bridgerton zu überbrücken, haben wir uns kürzlich umgeschaut, um ähnliche Filme und Serien ausfindig zu machen. Besonders ein Titel hat uns in den Bann gezogen: Sinn und Sinnlichkeit. Wie sich herausstellt, befindet sich eine Neuverfilmung der gleichnamigen Literaturvorlage von Jane Austen in Arbeit – und die Hauptrolle könnte kaum besser besetzt worden sein.

Große Neuverfilmung von Sinn und Sinnlichkeit in Arbeit

Wie der Hollywood Reporter übereinstimmend mit anderen Branchenmagazinen berichtet, tritt Daisy Edgar-Jones in der neuen Sinn und Sinnlichkeit-Verfilmung (im Original unter dem Titel Sense and Sensibility bekannt) als Elinor Dashwood in Erscheinung. Auf Instagram bestätigt die britische Schauspielerin ihr Casting und postet ein Bild von sich, auf dem sie eine Buchausgabe der Austen-Vorlage in Händen hält.

Eigentlich ist es verwunderlich, dass Edgar-Jones noch keine Austen-Adaption in ihrer Filmografie stehen hat. Sie ist wie geschaffen, um sich durch das Liebesdrama im 18. Jahrhundert zu bewegen. Nicht zuletzt war sie bereits in mehreren Romanverfilmungen zu sehen, von Normal People über Der Gesang der Flusskrebse bis zu On Swift Horses. Letztes Jahr führte sie mit Twisters ihren ersten Blockbuster an.

Darüber hinaus verfügt Edgar-Jones über reichlich Bühnenerfahrung. Erst vor wenigen Monaten begeisterte sie in einer Neuinszenierung von Cat on a Hot Tin Roof in London. Weiterhin war sie in Inszenierungen von The Reluctant Fundamentalist, Albion und White Rabbit Red Rabbit zu sehen. Diese schauspielerischen Ambitionen schreien nach einer Austen-Verfilmung, die nun mit Sinn und Sinnlichkeit Wirklichkeit wird.

Regie und Drehbuch stehen auch schon fest: Georgia Oakley, die vor drei Jahren mit ihrem Spielfilmdebüt Blue Jean beeindruckte, übernimmt die Inszenierung des Films. Diana Reid, ihres Zeichens selbst eine Schriftstellerin, schreibt derweil das Drehbuch.

Alle bisherigen Verfilmungen von Sinn und Sinnlichkeit:

Darüber hinaus sind mit Kumkum Bhagya (2014) und Kasthooriman (2017) zwei indische Seifenopern erschienen, die sich lose auf Jane Austens Vorlage stützen.

Wann startet Sinn und Sinnlichkeit mit Daisy Edgar-Jones?

Focus Features und Working Title Films haben bislang keine konkrete Timeline für die Produktion der Sinn und Sinnlichkeit-Neuverfilmung bekannt gegeben. Ausgehend vom jetzigen Stand sollten wir frühestens 2027 mit einem Kinostart rechnen. Daisy Edgar-Jones könnt ihr aktuell im Kino noch in On Swift Horses sehen.