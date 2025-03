Grandioser Bridgerton-Ersatz bei Netflix: Die beste Version einer 200 Jahre alten Liebesgeschichte

Um die Wartezeit auf die 4. Staffel von Bridgerton zu verkürzen, haben wir Netflix nach vergleichbaren Filmen durchforstet und ein richtig starkes Liebesdrama von einem Meisterregisseur gefunden.

Mit Bridgerton konnte Netflix einen seiner größten Serien-Hits landen. Kein Wunder, dass der Streaming-Dient sehr investiert in den Ausbau der Marke ist. Bisher bringt es das Historiendrama auf drei Staffeln und eine Spin-off-Serie, namentlich Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte. Nachschub befindet sich bereits in Arbeit.

Bis die 4. Staffel von Bridgerton mit neuen Folgen bei Netflix startet, wird allerdings noch sehr viel Zeit vergehen. Erst nächstes Jahr kehren wir in die Londoner High Society des 19. Jahrhunderts zurück. In der Zwischenzeit könnt ihr euch dafür in einem anderen mitreißenden Liebesfilm verlieren: Sinn und Sinnlichkeit.

Vor Bridgerton Staffel 4 bei Netflix: Die herausragende Jane Austen-Verfilmung Sinn und Sinnlichkeit

Sinn und Sinnlichkeit geht auf eine der größten Schriftstellerin überhaupt zurück: Jane Austen hat die Vorlage des 1995 erschienen Films geschrieben, der unter der Regie von niemand Geringerem als Ang Lee (Life of Pi) entstanden ist. Macht euch bereit auf große Gefühle vor traumhaften Hintergründen und zahlreiche Kostüme.

Der Trailer zu Sinn und Sinnlichkeit:

Sinn und Sinnlichkeit - Trailer (Deutsch)

Die Geschichte von Sinn und Sinnlichkeit erzählt von Mrs. Dashwood (Gemma Jones), die einen harten Schicksalsschlag hinnehmen muss: den Tod ihres Ehemanns. Plötzlich verliert sie ihren Status in der Gesellschaft und muss um die Zukunft ihrer Töchter Marianne (Kate Winslet) und Elinor (Emma Thompson) fürchten.

Der Abstieg auf der sozialen Leiter hat zur Folge, dass sich Elinor keine Hoffnung mehr auf eine Heirat mit dem wohlhabenden Edward Ferrars (Hugh Grant) machen muss. Marianne fürchtet derweil um ihre Beziehung zu John Willoughby (Greg Wise), ehe ein weiterer Mann unerwartet in ihr Leben tritt: Colonel Brandon (Alan Rickman).

Große Gefühle wie bei Bridgerton: Sinn und Sinnlichkeit ist eines der ultimativen Historien-Liebesdramen

Auf Grundlage von Austens Vorlage entfesselt Ang Lee in Sinn und Sinnlichkeit einen Gefühlssturm sondergleichen, der nicht nur von seinem erstklassigen Ensemble Gebrauch macht. Während Kate Winslet, Emma Thompson und Co. zur Höchstform auflaufen, bringt Lee ebenfalls die Umgebung als wichtigen Verbündete ins Spiel.

Die wunderschönen Landschaften der Grafschaft Sussex sorgen für eine Bildgewalt, die ganz den dramatischen Ereignissen verschrieben ist, besonders, wenn wir uns mit den Figuren durch stürmischen Regen über die grünen Wiesen bewegen. Lee hat hier einen der besten Vertreter des historisch angehauchten Liebesfilms geschaffen.

Siebenmal wurde Sinn und Sinnlichkeit bislang verfilmt, von diversen BBC-Projekten über eine tamilische Adaption bis zum TV-Film für den Hallmark Channel. Keine der anderen Verfilmungen kann mit der Popularität von Lees Werk mithalten. Mitunter wirkt es, als hätte er die ultimative Version der Geschichte auf die Leinwand gebannt.

Emotionen, die schauspielerisch auf höchstem Niveau transportiert werden, und eine Inszenierung, die dermaßen aufmerksam ist, dass einem nicht einmal die unscheinbarste Gefühlsregung entgeht: Sinn und Sinnlichkeit wartet mit 136 packenden Minuten auf, die es einem deutlich leichter machen, auf die 4. Staffel von Bridgerton zu warten.