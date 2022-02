"Der schlechteste Film, den ich je gemacht habe": Arnold Schwarzenegger bestraft mit schlimmem Action-Flop seine Kinder

Arnold Schwarzenegger kürt einen Action-Flop aus den 80ern als seinen schlechtesten Film. Jahre später dient ihm der Film vor allem dazu, seine Kinder zu disziplinieren.

Arnold Schwarzenegger hat in seiner Karriere einige bemerkenswerte Kunststücke vollbracht. So wurde der Action-Star durch einen seiner Filme sehr reich, obwohl er keine Gage bekam. Das Barbaren-Epos Red Sonja von 1985 gehört aber nicht dazu: Schwarzenegger bezeichnet ihn heute als den "schlechtesten Film, den ich je gemacht habe". Seine Kinder mussten offenbar selbst Jahre später noch unter dem Blockbuster leiden.

Arnold Schwarzenegger bestraft mit Action-Flop seine Kinder

Das geht zumindest aus einem Bericht von The Independent hervor, der den Hollywood-Star folgendermaßen zitiert:

[Red Sonja] ist der schlechteste Film, den ich je gemacht habe. Wenn meine Kinder sich danebenbenehmen, schicke ich sie auf ihre Zimmer und zwinge sie, zehnmal Red Sonja zu schauen. Ich hatte nie viele Probleme mit ihnen.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Red Sonja an:

Red Sonja -1985 Trailer-

Ob Schwarzeneggers mit einem Augenzwinkern vorgetragene Erziehungsmethoden nun bewundernswert effizient oder schlicht sadistisch sind, sei dahingestellt. In einer Hinsicht stimmen ihm die Kritiker jedenfalls zu: Sich Red Sonja anzusehen ist definitiv keine Belohnung.

Arnold Schwarzeneggers "schlechtester Film": Wie schrecklich ist der Action-Flop?

So fährt der Fantasy-Blockbuster um die stolze Kriegerin Sonja (Brigitte Nielsen) und ihren muskulösen Kameraden Kalidor (Schwarzenegger) bei der Aggregatoren-Seite Rotten Tomatoes nur schlappe 19% Prozent ein ("dumm, schwach inszeniert und schlecht gecastet"). Kritiker-Guru Gene Siskel (via Chicago Tribune ) etwa beschreibt den Film als "[kein bisschen] aufregend, oder sexy, oder witzig", sondern "schwerfällig, seltsam spießig und lächerlich."

Der dritte Film aus Schwarzeneggers Barbaren-Trilogie (nach Conan der Barbar und Conan der Zerstörer) ist in der Tat kein Glanzstück. Er hat Dialoge, an denen sich die Fans von YouTube-Schlechtestenlisten scheckig lachen können. Und auch die 08/15-Fantasy-Quest-Story gewinnt keinen Kreativitätspreis.

Schaut euch hier den Trailer zum ersten Conan-Film an:

Conan The Barbarian Trailer

Aber mit dem Abstand von fast 40 Jahren Hollywood-Entwicklung kann mancher Action- oder Fantasy-Fan dennoch daran Spaß haben. Die Dialoge ("Ich suche Sonja! Deine Schwester liegt im Sterben!") sind sicher nicht gut, aber mitunter wunderbar unterhaltsam. Allein die Tatsache, dass sich mit Muskeln, Lendenschürzen und allerlei glitzernden Amuletten in Hollywood einst viel Geld verdienen ließ (wenn auch nicht mit Red Sonja), ist schon einen Blick wert. Als Zeitkapsel funktioniert der Film.

Davon einmal abgesehen ist er bei weitem nicht der einzige Film Schwarzeneggers, der mit Karacho bei der Kritik durchfiel. Aber im Vergleich zu Flops wie The Last Stand ist Red Sonja einfach wunderbar selbstüberzeugt. Er ist so schön kitschig wie ein Heavy Metal-Albencover der 80er. Ob Arnold Schwarzeneggers Kinder das allerdings genauso sehen, ist eine andere Frage.



