Action-Star Arnold Schwarzenegger bekam für Mega-Hit kein Gehalt – und wurde trotzdem unglaublich reich

Arnold Schwarzenegger weiß einfach, wie es geht. Für eine seiner erfolgreichsten Rollen nahm der Action-Star kein Gehalt. Und badete am Ende im Geldregen.

Action-Lichtgestalt Arnold Schwarzenegger hat schon oft ein feines Näschen für Erfolg und Misserfolg bewiesen. So brachte er etwa Sylvester Stallone aus Spaß seine schlimmste Rolle ein. Gleichzeitig wettete er immer auf sich selbst: Für seinen Comedy-Durchbruch Twins - Zwillinge arbeitete er zunächst völlig gratis. Der Film wurde ein Mega-Erfolg – und Arnie bekam schließlich den bis dato größten Gehaltsscheck seiner Karriere.

Action-Star Arnold Schwarzenegger bekam kein Geld für Comedy-Rolle

Die Idee entstand aus der Not heraus: Gesegnet mit einem unbestreitbaren Sinn für Humor, wollte Schwarzenegger Ende der 80er unbedingt ins Comedy-Genre einsteigen. Aufgrund erfolgreicher Blockbuster wie Terminator und Predator wurden ihm laut eigener Angabe allerdings ausschließlich Action-Rollen angeboten (via In Depth with Graham Bensinger ). Also behalf er sich mit einem trickreichen Einfall:

Mit Ivan Reitman (Ghostbusters) lernte er einen Regisseur kennen, der seine Perspektive teilte und ihn zusammen mit Danny DeVito für eine Komödie verpflichten wollte. Die großen Studios hätten da vermutlich abgewinkt, aber die drei kamen mit einem verlockenden Angebot: Reitman, DeVito und Schwarzenegger wollten kein Gehalt für ihre Arbeit, sondern später 40% der Einnahmen aus dem Film.



Action-Guru Arnold Schwarzenegger wird mit Mega-Erfolg Twins zum Comedy-Star

Das ließ sich das Studio Universal nicht zweimal sagen: So konnten sie schließlich den bereits vorliegenden Entwurf zu Twins inklusive dreier riesiger 80er-Kinomagneten für schlappe 18 Millionen Dollar verwirklichen. Das Risiko war demnach vergleichsweise gering. Und falls der Film floppte, mussten sie den drei Stars immerhin keine großen Summen aus den Einnahmen zahlen. Es kam allerdings völlig anders. Schwarzenegger erzählt im The Nerdist Podcast :

Danny, Ivan und ich nahmen also nicht einen Dollar, bekamen aber 40% der Einnahmen. [...] Und dann ging der Film überall durch die Decke. Ich glaube, wir alle machten [letzten Endes] mehr Geld mit diesem Film als mit jedem anderen. Das war mein größter Gehaltsscheck. Es war ein typischer Fall von Erfolg durch weniger Geldgier und mehr Leidenschaft. [...] Es war auch eine andere Beziehung zu den Kollegen: Manche Schauspieler:innen [nahmen nur die Hälfte an Geld], weil es hieß: Schwarzenegger und die anderen arbeiten gratis!

Insgesamt spielte Twins etwa 216 Millionen Dollar ein, was gemessen an dem verhältnismäßig schmalen Budget einen Riesenerfolg darstellte. Reitman und Schwarzenegger arbeiteten nach diesem grandiosen Erlebnis auch an Kindergarten Cop und Junior wieder zusammen, bei letzterem sogar mit DeVito. Nur das Studio war nicht glücklich, wie der Action-Star Graham Bensinger erzählt:

Es war so ein historischer Deal, dass das Studio ihn nie wieder machen wird. Der Studioboss sagte [damals] zu mir: 'Wisst ihr, was ihr mir angetan habt? [...] Ihr habt mir mein letztes Hemd geklaut!'

