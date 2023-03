Der Schwarm: Die Yrr, ihre Herkunft und der Grund für ihre Angriffe erklärt

Habt ihr nach Staffel 1 von Der Schwarm die Bedrohung der Yrr richtig verstanden? Wir liefern Antworten und Erklärungen zu der fremden Intelligenz, die im Meer lauert.

Alle 8 Folgen von Der Schwarm wurden mittlerweile im TV und in der ZDF-Mediathek veröffentlicht. Vieles spricht für eine 2. Staffel. Doch habt ihr die Yrr (gesprochen "die Ör") nach Staffel 1 vollständig durchschaut? Nach der Erklärung des verwirrenden Serien-Endes versuchen wir euch hier die Bedeutung des leuchtenden Kollektivs anhand mehrerer Punkte verständlich zu machen:

Was genau sind die Yrr und woher kommen sie?

Wie arbeiten die Yrr als Schwarm?

Absichten der Yrr und ihre Bekämpfung: Wie unterscheiden sich Buch und Serie?

Wer sind die Yrr in Der Schwarm?

Die Yrr sind der große Gegner in der Serie Der Schwarm. Das Wichtigste zuerst: Diese fremde Meeres-Intelligenz existiert nicht wirklich. Frank Schätzing erschuf sie als maritime Bedrohung in seinem Roman *. Trotzdem verriet Tiefseeforscherin Dr. Antje Boetius im Moviepilot-Interview, dass dieser fiktive Gegner durchaus reale Vorbilder in der Natur hat (z.B. leuchtende geleeartigen Lebewesen unter Wasser und Spezies-übergreifende Zusammenarbeit im Ozean).

In der ZDF-Serie sind die Yrr der Strippenzieher der weltweiten Katastrophen. Wer dieser Feind konkret ist, entdecken die menschlichen Wissenschaftler über 8 Folgen nur langsam: Es ist ein Wesen, das lange unbemerkt tief im Ozean gelebt hat und nun mit Tier-Attacken und Tsunamis angreift.

Die Yrr existierten auf dem Planeten Erde schon lange vor den Menschen. Sie erinnern sich z.B. noch an eine frühere Anordnung der Kontinente. Sie sind also keine außerirdischen Besucher, sondern entwickelten sich im Laufe von Millionen Jahren Erdgeschichte unter Wasser. Da die menschliche Evolution an Land stattfand, hatten beide Spezies jedoch lange keine Berührungspunkte.



Benannt werden die Yrr von Dr. Sigur Johanson (Alexander Karim). Im Buch ist es eine rein willkürliche Wortschöpfung, die ihm gefällt. In der Serie wählt der Wissenschaftler die drei Buchstaben als Name des Gegners, weil die Linien dieses Wortes einer Zeichnung ihrer chemischen Zusammensetzung ähneln.

Der Schwarm: Wie "funktionieren" die Yrr?

Das Besondere an den Yrr ist: Sie sind viele Einzeller, die sich zu einem größeren Verbund zusammenschließen können. Sie können also als einzelne Wesen handeln, aber auch als intelligenter Zusammenschluss: als kollektives Bewusstsein des titelgebenden "Schwarms".

Die Yrr selbst haben keine feste Form, sie können aber andere Lebewesen nachbilden. Unter Wasser leuchten sie. Als Gallertmasse sind sie in der Lage, sich mit anderen Lebewesen zu verbinden und diese zu kontrollieren. Sie können ihre Wirte nach ihrem Willen steuern. Deshalb greifen sonst friedliche Wale Boote an und Hummer infizieren Restaurant-Köche. Mit einer flächendeckenden Manipulation können die Yrr ihre Attacken weltweit koordinieren.

Außerdem haben die Yrr ein geteiltes Gedächtnis, das viele Millionen Jahre zurückreicht. Im Buch Der Schwarm funktioniert die Verständigung und Wissensweitergabe unter den Yrr mit einem Pheromon sowie Informationen, die auf ihrer DNS gespeichert werden.

Unterschiede von Buch vs. Serie: Was will der Schwarm und wie kann er besiegt werden?

Weil die Yrr die Menschen als Bedrohung ihres Lebensraums wahrnehmen, beschließen sie, diese Gefahr für ihre Ozeane strategisch auszulöschen. Nachdem sie die Umweltverschmutzer lange genug nur beobachtet haben, wollen sie die Menschheit zerstören, bevor die Schädigung der Meere unumkehrbar ist.

Sie begreifen die Menschen dabei zunächst nicht als intelligente Wesen. Erst durch die gelungene Kommunikation beider Spezies dank Dr. Samantha Crowe (Sharon Duncan-Brewster) und Charlie Wagners (Leonie Benesch) Opfer am Ende der Serie akzeptieren sie sich gegenseitig als Kreaturen mit Denkvermögen und können so versuchen, eine friedliche Co-Existenz anzustreben.

Die Yrr kennen allerdings keine Moral wie wir Menschen. An ihr Gewissen zu appellieren, die Angriffe einzustellen, ist nicht möglich. Um den Schwarm zu besiegen, wählen Buch und Film unterschiedliche Ansätze:

In Frank Schätzings Roman werden Yrr-Pheromone entdeckt. Diese chemischen Botenstoffe signalisieren dem Schwarm, wer zu ihrer Gemeinschaft gehört und wer nicht. Eine menschliche Leiche wird damit angereichert und per Tauchboot zur Yrr-"Königin" tief im Ozean gebracht (die in der Serie so nicht existiert). Der Pheromon-Leichnam kommuniziert den Yrr, die Menschen nicht mehr anzugreifen, weil sie Teil seines Kollektivs sind.

Diese chemischen Botenstoffe signalisieren dem Schwarm, wer zu ihrer Gemeinschaft gehört und wer nicht. Eine menschliche Leiche wird damit angereichert und per Tauchboot zur Yrr-"Königin" tief im Ozean gebracht (die in der Serie so nicht existiert). Der Pheromon-Leichnam kommuniziert den Yrr, die Menschen nicht mehr anzugreifen, weil sie Teil seines Kollektivs sind. Die Serie wählt stattdessen den Weg einer gelungenen Kommunikation: Charlie liefert sich den Yrr aus, um sich "lesen" und von ihnen einverleiben zu lassen. Indem der Schwarm sie versteht und sich mit ihr verbindet, lernt er vielleicht auch menschliche Emotionen und lässt sich auf einen Frieden ein.

Trotzdem steht für eine Weile auch eine mögliche Zerstörung der Yrr im Raum: Da die Einzelteile des Schwarms ständig miteinander kommunizieren, könnte ihn ein eingeschleustes Gift in einer Kettenreaktion zerstören. (Nur in der Serie wird konkret das Nervengift Ketamin als Yrr-Töter benannt) Allerdings sind die Yrr für das Funktionieren des Ökosystems Ozean unerlässlich und ein Sterben der Meere würde auch die Menschheit auslöschen.

Podcast: Ist Der Schwarm ein Millionengrab oder besser als sein Ruf?

Die ZDF-Produktion Der Schwarm hat rund 40 Millionen Euro verschlungen. Begleitet wurde die Veröffentlichung aber von viel Kritik. Sogar Bestseller-Autor Frank Schätzing holte gegen die Serie aus.

Im Podcast sprechen wir deshalb über die Qualitäten der Serie. Werden hier Millionen Euro verpulvert oder kann Der Schwarm mit der großen Konkurrenz aus Hollywood mithalten? Außerdem spekulieren wir im Spoiler-Teil, ob das Finale eine 2. Staffel vorbereitet.



