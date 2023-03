Sci-Fi-Serie Der Schwarm verändert 7 Figuren der Buch-Vorlage: Von Sigur Johanson bis Charlie Wagner

Frank Schätzings Öko-Thriller Der Schwarm streamt in der ZDF-Mediathek. Die Sci-Fi-Serie verändert vor allem in der Besetzung einiges im Vergleich zur Buch-Vorlage.

Am Mittwoch, dem 1. März 2023, werden in der ZDF-Mediathek Folge 4 bis 6 von Der Schwarm veröffentlicht. In der Bestseller-Verfilmung des Buches von Frank Schätzing * beobachten Wissenschaftler:innen weltweit unerklärliche Meeresphänomene von Wal-Angriffen bis zu Hummer-Infektionen und versuchen herauszufinden, was dahintersteckt. Wir schauen uns die Charaktere genauer an, um herauszufinden, wie stark 7 Hauptfiguren gegenüber dem Roman verändert wurden.

Der Schwarm: So sehr änderte die Serie die Buch-Figuren

Frank Schätzings Buch Der Schwarm erschien 2004, also vor fast 20 Jahren. Seitdem hat sich in der Gesellschaft und der Filmbranche einiges getan, wenn wir auf Genderpolitik und Diversität schauen. Entsprechend prüften die Serien-Kreativen um Showrunner Frank Doelger nicht nur den Forschungsstand neu, sondern nahmen vor allem Charakter-Anpassungen vor.

Hier findet ihr eine Übersicht der 7 größten Figuren-Änderungen – für alle, die sich nicht mehr genau an die Lektüre erinnern können oder den Roman nie gelesen haben.

1. Die Serie Der Schwarm verändert Dr. Sigur Johanson

ZDF / Andreas Franke Der Schwarm: Sigur Johanson

Dr. Sigur Johanson ist eine der wichtigsten Romanfiguren in Frank Schätzings Sci-Fi-Thriller. Im Buch ist der norwegische Biologieprofessor ein in die Jahre gekommener weißer Mann. Die Serie bricht das Bild des weißen Wissenschaftlers mit der Besetzung des schwedischen Darstellers Alexander Karim, der zudem etwas jünger als seine Figuren-Vorlage ist.

2. Der Schwarm-Cast erfindet Charlie Wagner (fast) neu

ZDF / Andreas Franke Der Schwarm: Charlie Wagner

Die von Leonie Benesch gespielte, starrköpfige Doktorandin Charlie Wagner macht im Norden Schottlands erstaunliche Entdeckungen. Die junge Forscherin kommt im Buch aber gar nicht vor. Dafür borgt ihr Serien-Charakter sich Handlungsstränge anderer zusammengelegter Figuren: nämlich von der wissenschaftlichen Journalistin Karen Weaver sowie vom Sonar-Experten Murray Shankar, die in der Verfilmung beide fehlen.

3. Die Serie Der Schwarm macht aus Gerhard Bohrmann Prof. Katharina Lehmann

ZDF / Andreas Franke Der Schwarm: Prof. Katharina Lehmann

Die Kieler Professorin Katharina Lehmann, verkörpert von Barbara Sukowa, ist angesehen, allerdings nicht immer einsichtig, wenn es um neue Erkenntnisse geht. In Frank Schätzings Buchvorlage Der Schwarm war die Meeresforscherin noch ein männlicher Wurm-Experte namens Gerhard Bohrmann. Die Serie spiegelt hingegen die Geschlechter-Diversität in der Wissenschaft.

4. Die Serie Der Schwarm verändert Dr. Roche

ZDF / Andreas Franke Der Schwarm: Dr. Cécile Roche

Ganz ähnlich wie mit Prof. Lehmann verhält es sich mit der Romanfigur des Bernard Roche, der als französischer Molekularbiologie die giftige Alge untersucht, die in Der Schwarm zur Angriffswaffe wird. Die internationale ZDF-Produktion veränderte das Geschlecht des Forschers: Jetzt spielt Cécile de France Dr. Cécile Roche.

5. Die Serie Der Schwarm verändert Samantha Crowe

ZDF / Andreas Franke Der Schwarm: Samantha Crowe

Nachdem Sharon Duncan-Brewster zuletzt in Dune fremde Planeten erforschte, wird sie in der Serie Der Schwarm zur Astrophysikerin Samantha Crowe. Die Figur der Weltraumforscherin, die ihren Blick zur Kontaktaufnahme diesmal in die Tiefe lenkt, basierte im Roman auf der weißen Direktorin von SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) Jill Cornell Tarter, durfte nun als schwarze Schauspielerin mehr Diversität in die Alien-Forschung bringen.



6. Die Serie Der Schwarm gibt den japanischen Helfern ein Gesicht

ZDF / Andreas Frank Der Schwarm: Aito Mifune (Takuya Kimura)

Während im Roman das Land Japan ein eher abstrakter wissenschaftlicher Partner bleibt, vertreten in der (japanisch co-produzierten) Serie echte Menschen die Nation: der Philantrop Aito Mifune (Takuya Kimura), der hinhört, wo andere nicht an Märchen glauben wollen, und sein wichtiger Mitarbeiter Riku Sato (Takehiro Hira).



7. Die Serie Der Schwarm verändert Jack "Greywolf" O’Bannon

ZDF / Fabio Lovino Der Schwarm: Jack O'Bannon (hinten) mit Leon Anawak

Dass sich in 20 Jahren viel in Sachen Sprache und Rassismus verändert, zeigt die Nebenfigur des Kriegsveterans Jack O'Bannon (Dutch Johnson). In Franz Schätzings Buch Der Schwarm ist Jack O'Bannon stolz auf sein halb-indigenes Erbe. Für die Serie wurde nicht nur die Bezeichnung "Indianer", sondern gleich die gesamte Identitäts-Diskussion gestrichen.

