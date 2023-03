Der Schwarm: Das Ende des Buchs unterscheidet sich erheblich von dem der Serie

Der Schwarm endet in der Buchvorlage von Frank Schätzing deutlich anders als die Serie. Wir zeigen euch die größten Abweichungen auf, wodurch die Geschichte sich in wichtigen Punkten verändert.

Der Schwarm ist seit einer Woche vollständig in der ZDF-Mediathek zum Streamen verfügbar. Doch nicht alle haben das Ende der Serie verstanden. Was nicht zuletzt daran liegen mag, dass der Schluss sich von Frank Schätzings Buch unterscheidet. An anderer Stelle haben wir euch bereits ausführlich das Serien-Ende von Der Schwarm erklärt. Hier wollen wir nun herausstellen, wo genau die 4 großen Unterschiede zur Vorlage liegen.



Achtung, ab hier folgen Spoiler zum Buch und zur Serie Der Schwarm.

Wie endet der Roman Der Schwarm von Frank Schätzing?

Ob in Frank Schätzings Der Schwarm * mit ikonischen Cover oder in der neuen limitierten Roman-Ausgabe *: Die Vorlage hat zwar unterschiedliche Designs, aber immer dasselbe literarische Ende: Die meisten Figuren sind tot und es herrscht ein vorsichtiger Waffenstillstand zwischen Yrr und Menschen. Die Homo Sapiens müssen sich fortan mit der neuen Meeres-Intelligenz arrangieren und anders mit der Natur umgehen, wenn die Angriffe nicht von Neuem beginnen sollen.



ZDF Der Schwarm

Das Buch Der Schwarm hat ein bewusst (etwas) offenes Ende. Die Serie macht daraus einen Cliffhanger, bei dem unklar bleibt, wie es weitergeht: Charlie hat erstmals richtig mit den Yrr kommuniziert, aber was genau hat sie erreicht und wie wurde sie dadurch verändert? Während der Roman auf keine Fortsetzung angelegt ist, schielt die ZDF-Produktion in ihrer 8. Folge auf eine 2. Staffel für Der Schwarm.

Buch vs. Serie: Das sind die 4 großen Unterschiede beim Ende

Um zu verstehen, wie stark die Serie das Ende von Der Schwarm von der Buchvorlage entfernt, zeigen wir euch die 4 wichtigsten Veränderungen im Detail auf:

1. Im Roman Der Schwarm wird das Militär zur Bedrohung

Ein zweiter großer Gegner, der den Roman Der Schwarm aufmischt, ist das US-Militär. Während die meisten Wissenschaftler:innen nach einer friedlichen Lösung der Kommunikation suchen, verfolgen vor allem die CIA und General Judith Li eine Auslöschung der Yrr. Egal, was die damit einhergehende Schädigung der Meere für die (dann wohl ebenfalls aussterbende) Menschheit bedeuten würde.

In der Serie Der Schwarm spielen solche CIA-Pläne am Ende keine Rolle. Zwar wird auch in der filmischen Adaption eine Gift-Option (mit Ketamin) kurz in Erwägung gezogen, aber nie ernsthaft weiterverfolgt. Statt die Menschen wie im Buch in zwei erbitterte Lager zu spalten, bleiben die Yrr in der Serie die einzigen wirklichen Feind.

ZDF Der Schwarm: Prof. Lehmann zweifelt an der Yrr-Kommunikation

2. So anders sind die Yrr und der Sieg über sie im Buch Der Schwarm

Wer die Yrr in Der Schwarm sind und wie sie besiegt werden, haben wir euch an anderer Stelle ausführlich erklärt. Die Unterschiede in aller Kürze nochmal zusammengefasst: Im Roman spielt ein Yrr-Pheromon, mit dem die Teile des Schwarms sich als Kollektiv erkennen, eine wichtige Rolle. Indem eine Menschen-Leichen voll dieses Botenstoffs gepumpt und dem Schwarm per Tauchboot übergeben wird, analysieren die Yrr die Menschen erstmals als ihresgleichen. Die Serie geht einen emotionaleren Weg, indem Charlie sich lebendig mit den Yrr "infiziert" und opfert, damit im Meer eine erfolgreiche Kommunikation stattfinden kann (und der Schwarm so vielleicht auch menschliche Gefühle und Beweggründe verstehen lernt).

Entscheidend anders ist außerdem, dass der Schwarm im Buch in der Tiefe eine Art Yrr-Königin besitzt, zu der Karen Weaver (die in der Serie zu Charlie Wagner verändert wurde) am Ende hinabtaucht.

3. Im Buch Der Schwarm sterben deutlich mehr Hauptfiguren

Während ein Großteil der Serien-Besetzung den Showdown von Der Schwarm überlebt, tötet Autor Frank Schätzing viele seiner Charaktere deutlich radikaler:

ZDF Der Schwarm: die Serien-Besetzung

Bei Tina Lund (Krista Kosonen) stimmt der Tsunai-Tod noch überein.

(Krista Kosonen) stimmt der Tsunai-Tod noch überein. Alicia Delaware (Rosabell Laurenti Sellers) wird eigentlich nicht bei einem gescheiterten Yrr-Verschmelzungs-Versuch, sondern von einem Orca getötet.

(Rosabell Laurenti Sellers) wird eigentlich nicht bei einem gescheiterten Yrr-Verschmelzungs-Versuch, sondern von einem Orca getötet. Statt Klaas Heufer-Umlaufs Roscovitz ist der Gift-Forscher Mick Rubin in der Buch-Vorlage die Leiche, die den Yrr übergeben werden soll.

ist der Gift-Forscher in der Buch-Vorlage die Leiche, die den Yrr übergeben werden soll. Der Sonar-Experte Murray Shankar (dessen Part in der Serie teilweise Charlie übernimmt) stirbt bei einem Helikopter-Absturz.

(dessen Part in der Serie teilweise Charlie übernimmt) stirbt bei einem Helikopter-Absturz. Die französische Ärztin Dr. Olivera (Claudia Jurt), die mit Dr. Roche (Cécile de France) die Yrr untersucht, wird von General Li erschossen.

(Claudia Jurt), die mit Dr. Roche (Cécile de France) die Yrr untersucht, wird von General Li erschossen. Der in der Serie nicht vorkommende Vulkanologe Stanley Frost wird von Yrr-infizierten Hammerhaien zerfetzt.

wird von Yrr-infizierten Hammerhaien zerfetzt. Jack O'Bannon (Dutch Johnson) ertrinkt, nachdem er Anawak und Johanson vor CIA-Gegner Jack Vanderbilt rettet, der seinerseits von einem Orca verspeist wird.

(Dutch Johnson) ertrinkt, nachdem er Anawak und Johanson vor CIA-Gegner rettet, der seinerseits von einem Orca verspeist wird. Sigur Johanson (Alexander Karim) stirbt stirbt , kurz nachdem er von General Judith Li angeschossen wird. Mit einem Tauchboot feuert er aber vorher noch einen Torpedo und vernichtet so sich, Li und das Yrr-Gift.



Karen Weaver (die Vorlage für Charlie Wagner) hingegen übersteht im Roman ihren Tauchgang ohne Märtyrer-Tod und ist auch keine auferstandene Yrr-Mutation. Sie ist neben Samantha Crowe und Leon Anawak eine der wenigen überlebenden Hauptfiguren.

4. So verändert ist die Welt-Situation am Ende des Romans Der Schwarm

Wenn die Serie Der Schwarm nach der am Strand angeschwemmten Charlie abrupt endet, verdeutlicht nur das aus dem Eisberg-Griff befreite Forschungsschiff, dass die Yrr ihren Angriff eingestellt haben. In Frank Schätzings Buch informiert hingegen ein Epilog zur Weltlage, was als Nächstes geschieht:

Überall auf der Erde hören die Angriffe aus dem Meer auf. Die Yrr sind immer noch da, beobachten nun aber, wie die Menschheit sich weiter verhält. Diese versucht nun, die Verluste in Sachen Bevölkerung, Infrastruktur und Weltanschauung zu überwinden. Zerstörtes muss neu aufgebaut werden. Allerdings ohne dabei den Ozean so rücksichtslos auszubeuten wie bisher. Denn der andauernde Waffenstillstand kann bei einem erneuten Fehltritt jederzeit wieder aufgehoben werden.

