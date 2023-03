Der Schwarm: Mehrere Hinweise sprechen für 2. Staffel und so könnte es weitergehen

Die Serie Der Schwarm erlebt ihr Finale mit Folge 8. Das Ende fordert eine 2. Staffel zu Frank Schätzings Bestseller fast unübersehbar ein. Doch ist eine Fortsetzung wahrscheinlich?

Mit Episode 7 und 8 sind alle Folgen der ZDF-Serie Der Schwarm komplett. Auch nachdem wir euch das verwirrende Ende von Der Schwarm erklärt haben, bleibt allerdings eine große Frage offen: Erhält Der Schwarm eine 2. Staffel?

Kritik vs. Einschaltquoten: Bekommt Der Schwarm eine 2. Staffel?

Weder in Serien-Reviews noch bei der Meinung vieler Zuschauenden kam Der Schwarm besonders gut weg: Bei Moviepilot hat die Serie aktuell die sehr unterdurchschnittliche Punkte-Wertung 4.3 von 10. Bei Rotten Tomatoes erreicht der Publikums-Score gerade einmal 50%.

Doch nicht allein Lob oder Kritik entscheiden über die Weiterführung einer Serie. Auch wie viele Menschen zuschauen, ist ein wichtiger Faktor. Und die Publikumszahlen sind enorm : Insgesamt 6.8 Millionen Deutsche TV-Zuschauende sahen den Staffel-Auftakt am Montag im ZDF, was einem Marktanteil von 17% entsprach. In den weiteren Folgen verlor Der Schwarm zwar 1 Millionen Serienfans, blieb aber trotzdem ein Quoten-Hit . Außerdem schauten weitere 10 Millionen Streamende die Serie schon vorab in der ZDF-Mediathek.

ZDF Der Schwarm: Treffer, versenkt?

Offiziell bestätigt ist eine 2. Staffel von Der Schwarm aktuell nicht. Doch das Interesse an der Romanverfilmung des Frank Schätzing-Bestsellers ist hoch und Showrunner Frank Doelger betonte bereits vorab, dass er und die anderen Kreativen mit der "Hoffnung auf eine zweite Staffel in die Serie gestartet" seien.

Das Finale von Der Schwarm deutet an, wie es in 2. Staffel weitergehen könnte

Beim Blick auf die Unterschiede zur Buchvorlage Der Schwarm fällt auf, dass der Roman ein Ende besitzt, der als Abschluss angelegt ist. Sein bewusst offener Ausgang eines vorsichtigen Friedens zwischen Menschen und Yrr erfordert kein Sequel. Doch die Serie hat einen Cliffhanger: Charlie Wagner (Leonie Benesch) überlebt ihren weltrettenden Tauchgang. Ihr Augenaufschlag am Ende ist im leuchtenden Blau der Yrr eingefärbt. Die Kommunikation mit der fremden Intelligenz ist also geglückt. Doch mit welchem Ergebnis (für Staffel 2)? Und wie hat das Treffen die Forscherin verändert?

Auffällig ist außerdem, dass viele Figuren, die in Frank Schätzings Buch * umkommen, am Ende der Serien-Adaption noch am Leben sind. Das könnte darauf hindeuten, dass Staffel 2 von Der Schwarm das in Staffel 1 aufgebaute Personal weiter nutzen will. Schließlich will eine Serie bei ihrer Fortsetzung die eigene Besetzung nicht von vorn aufbauen müssen.

ZDF Der Schwarm: Charlie Wagner als Schlüsselfigur für Staffel 2?

Während der Roman Der Schwarm in seinem Epilog von einem Waffenstillstand erzählt, bekommen wir die vorerst abgewendete Katastrophe beim ZDF nur mit ein paar auseinander driftenden Eisbergen verdeutlicht: Die Yrr haben ihren Angriff eingestellt. Doch für wie lange und unter welchen Bedingungen, ist unklar.

Frank Doelger umschreibt das in seinem möglichen Staffel 2-Ausblick mit dem Motto "Das ist die letzte Chance". Er fasst hiermit zusammen, dass die Menschheit noch viel Arbeit vor sich hat. Arbeit, die eine weitere Staffel rechtfertigt?

Nachdem in Episode 8 die Möglichkeit entdeckt wurde, die Yrr (aber wohl auch die Ozeane) mit Ketamin zu töten, zog das am Ende in Der Schwarm niemand ernsthaft in Erwägung. Doch im Buch streben hochrangige Mitglieder des Militärs als Gegenspieler der Wissenschaft durchaus die endgültige Ausrottung des Feindes an. Sie würden einen guten Gegner für Staffel 2 abgeben.

Charlies "Verwandlung" und die andauernde Aufgabe, die Welt im Einklang mit dem Meer neu zu ordnen, böten darüber hinaus sicherlich genug Stoff, für eine 2. Staffel von Der Schwarm. Die besondere Spannung in einer solchen Fortführung der Geschichte läge nicht zuletzt darin, dass die Serie ohne richtige Vorlage operieren müsste. Dass also diesmal niemand vorher wüsste, welche Richtung die Erzählung einschlagen würde.

Podcast: Ist Der Schwarm ein Millionengrab oder besser als sein Ruf?

Die ZDF-Produktion Der Schwarm hat rund 40 Millionen Euro verschlungen. Begleitet wurde die Veröffentlichung aber von viel Kritik. Sogar Bestseller-Autor Frank Schätzing holte gegen die Serie aus.

Im Podcast sprechen wir deshalb über die Qualitäten der Serie. Werden hier Millionen Euro verpulvert oder kann Der Schwarm mit der großen Konkurrenz aus Hollywood mithalten? Außerdem spekulieren wir im Spoiler-Teil, ob das Finale eine 2. Staffel vorbereitet.



