Der Sieger von LOL Staffel 5 steht längst fest: 5 Gründe, warum Otto Waalkes den Gewinn in der Tasche hat

Ist es möglich, einen Sieg bei LOL vorherzusagen? In Bullys Comedy-Show bei Amazon versuchen Stars, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. In Staffel 5 gibt es einen klaren Favoriten: Otto Walkes.

Vor Kurzem wurden die Teilnehmer:innen der 5. Staffel LOL verkündet. Zuletzt tat sich in Michael 'Bully' Herbigs Show bei Amazon Prime * das Comedy-Duo Anke Engelke und Bastian Pastewka als unschlagbar witziger Fan-Favorit hervor. Nach Engelkes Rekord der meisten LOL-Teilnahmen gehören beide diesmal aber nicht zum Cast. Was die Frage aufwirft, wer diesmal am längste durchhält und die meisten Lacher provoziert.

Ein Komiker, der trotz seiner allerersten LOL-Teilnahme auf der Gewinnerspur fahren dürfte, ist Neuzugang Otto Waalkes. Warum Blödel-König Otto nach 60 Jahren Comedy-Karriere ein fast unfairer Gegner ist, erklärte mein Kollege Matthias bereits anschaulich. Als jemand, der mit den Witzen des Ostfriesländers aufgewachsen ist, bin ich geneigt, ihm zuzustimmen. Denn Ottos Repertoire und Humor liefern (mindestens) 5 Argumente, warum seine LOL-Rival:innen keine Chance haben.

Die folgenden Videos zeigen euch jeweils seiner Humor-Facetten.

1. Schritt zum LOL-Sieg: Otto ist der Meister alberner Geräusche und Posen

Manchmal braucht es nur ein einziges Geräusch, das ins Ohr dringt, um die Lachmuskeln völlig unfreiwillig zum Schwingen zu bringen. Wer zum Beispiel kennt nicht Ottos hohes Keckern, das kein Delfin besser hinbekommen könnte? Seine Stimmband-Elastik dürfte für Herrn Waalkes in der 5. Staffel LOL zur Geheimwaffe werden.

Den völlig abgedrehten Lauten, die seine Kehle ausspuckt, kann sich eigentlich nur erwehren, wer nicht hören kann. Es ist eine Kunst, die keine Hilfsmittel braucht. Höchstens noch ein Schielen oder seine lachhafte Gestik runden das Ganze ab. Nicht umsonst lieh Otto als Synchronsprecher Faultier Sid in Ice Age seine ikonische Stimme. Wenn da nicht gleich jemand in Folge 1 der 5. Staffel rausgekegelt wird ...

2. Schritt zum LOL-Sieg: Ottos Wortspiele sind absurd und doch naheliegend

Ob Otto nun "Englisch für Fortgeschrittene" mit verräterisch falschen Übersetzungen unterrichtet oder als Inselpfarrer Ebbe Ebbeson alles herbetet, was der Eiland-Humor eines Ostfriesländers so ausspuckt: Seine Sketche zeigen immer auch eine Witzkraft, die auf Wissen fußt. Wer lacht nicht gerne über einen Scherz, wenn der Groschen fällt, weil man seine Konstruktion verstanden hat?

Das beste Beispiel ist vielleicht, wenn wir über Ottos Bergdoktor mit all seinen verdrehten Gebirgs-Phrasen "appalachen". Bei vorigen, wortlastigen LOL-Gewinnern, wie dem in Staffel 5 wieder auftretenden Torsten 'Steingesicht' Sträter, könnte genau diese phonetische Herangehensweise von Erfolg gekrönt sein.

3. Schritt zum LOL-Sieg in Staffel 5: Otto ist verflixt musikalisch

Manche Comedians ziehen ihren Humor aus Worten, andere aus der Musik. Otto Waalkes hat beides zu bieten. In seiner Karriere parodierte er mit seinem musikalischen Talent immer wieder Welthits auf überraschende Weise. Aus dem afrikanischen Erfolgslied "Pata Pata" wurde in Otto – Der Film so "Dumma Sack " und den englischen Titel "It's Urgent" von Foreigner deutete er zum Ohrwurm "Aufs Örtchen" um. Seine LOL-Konkurrent:innen dürfen jetzt schon vor dem Schlag des Gongs erzittern, wenn der Vorhang sich hebt und Otto mit Gitarre dasteht.

4. Schritt zum LOL-Sieg bei Amazon Prime: In Ottos Spontanität liegt die Gefahr

Weil LOL: Last One Laughing nicht durchgeplant ist, sind vor allem spontane Einfälle für Lach-Attacken gefährlich. Auch hier stellte Otto Waalkes in der Vergangenheit ein gewisses Können aus, wenn es darum ging, mit unerwarteten Situationen witzig umzugehen. In der Live-Darbietung seines Dschungel-Abenteuers "Die grüne Hölle" zum Beispiel kommentiert er das seltsame Geräusch einer Zuschauerin spontan mit dem Einwurf "Was ist denn 'Hühhh'? Der giftgrüne Kropf-Kakadu? Ich denk', der ist längst ausgestorben?" Solche Sprüche aus dem Nichts könnten die idealen Fallstricke sein, um seine Gegner mit einem Grinsen auszuschalten.

5. Otto Waalkes hat den LOL-Bonus als Comedy-Urgestein

Nach einer 60-jährigen Karriere kann sich jeder denken, dass Otto Waalkes nicht mehr der Jüngste ist. Genaugenommen ist er mit seinen 75 Jahren sogar der älteste LOL-Teilnehmende bisher. Aber das sollte ihm keinesfalls als Nachteil ausgelegt werden, denn das heißt noch längst nicht, dass der Komiker bereit für die Rente ist. Durch seine lange Comedy-Laufbahn kann Otto auf ein enormes Repertoire zurückgreifen und hat zugleich die Ehrfurcht vor einer Comedy-Legende auf seiner Seite, weil garantiert jede:r im Staffel 5-Cast seine Auftritte kennt.

Zugleich beweist Ottos Besetzung in 7 Zwerge – Männer allein im Wald aber auch, dass ihm selbst im Alter noch eine gewisse "Niedlichkeit" anhaftet, weshalb seine LOL-Rival:innen in der 5. Staffel sich scheuen dürften, ihn offen mit eigenen Lach-Provokationen anzugreifen. Wenn das nicht die besten Voraussetzungen für einen Last One Laughing-Sieg sind, dann weiß ich auch nicht.

