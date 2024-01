Alle Stars in LOL Staffel 5: Elyas M'Barek tritt gegen eine der größten deutschen Comedy-Legenden an

Der Amazon-Hit LOL: Last One Laughing kehrt in wenigen Monaten mit Staffel 5 zurück. Jetzt stehen die Stars fest, die dieses Mal nicht lachen dürften. Eine der größten Überraschungen ist Elyas M'Barek.

Erst vor wenigen Wochen begeisterte Michael "Bully" Herbig mit dem LOL-Weihnachts-Special bei Amazon Prime. In drei Episoden haben sich die größten Stars der Comedy-Show mit Lachern befeuert, allen voran Anke Engelke und Bastian Pastewka. In Staffel 5 kehrt das eingespielte Duo leider nicht zurück. Dafür dürfen wir uns über einige LOL-Neulinge freuen.

LOL bei Amazon Prime: Alle Staffel 5-Stars stehen fest, aber gegen Otto Waalkes haben sie vermutlich keine Chance

Amazon hat die Namen der Teilnehmenden von LOL: Last One Laughing Staffel 5 in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Einmal mehr treten zehn Stars aus der deutschen Kino- und TV-Landschaft gegeneinander an und versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer lacht, verliert. Die größten Stars in der neuen Runde: Elyas M'Barek und Otto Waalkes.

Alle Teilnehmer:innen von LOL Staffel 5:

Prme Video Die Besetzung von LOL Staffel 5

Ein paar der Namen sind bereits in der Vergangenheit im LOL-Kosmos aufgetaucht. Hazel Brugger war etwa in Staffel 3 und 4 zu Gast. Torsten Sträter konnte sich direkt in der Debütstaffel des Formats als Sieger beweisen. Auch an Olaf Schubert dürften sich eingefleischte LOL-Fans erinnern. Umso verblüffender ist es, dass Comedy-Gigant Otto Waalkes zuvor noch nicht in die Lach-Arena geschickt wurde.

Herbig kehrt als Moderator zurück. Darüber hinaus überraschte das LOL-Mastermind vor wenigen Tagen mit der Ankündigung einer Fortsetzung zu Der Schuh des Manitu, namentlich Das Kanu des Manitu. Einmal mehr wird er gemeinsam mit Christian Tramitz und Rick Kavanian durch ein humorvolles Western-Abenteuer hechten. Die Dreharbeiten starten noch dieses Jahr, damit der Film 2025 ins Kino kommen kann.

Wann startet LOL Staffel 5 bei Amazon Prime?

Bisher steht noch kein Startdatum für LOL Staffel 5 bei Amazon Prime fest. Was wir aber wissen, ist, dass die neuen Folgen an Ostern bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht werden sollen. Bereits Staffel 1, 3 und 4 sind im April ihres jeweiligen Jahres erschienen. Die einzige Ausnahme bildet bisher Staffel 2 (Oktober) sowie das eingangs erwähnte Weihnachts-Special, das wenig überraschend im Dezember herauskam.

