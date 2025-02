Der Start von LOL Staffel 6 steht fest: Dann kommen die neuen Folgen zu Amazon Prime

Amazons beliebte Comedy-Show LOL: Last One Laughing geht mit Michael Bully Herbig in die nächste Runde und hat jetzt den genauen Start von Staffel 6 bei Prime Video verkündet.

LOL: Last One Laughing kehrt schon bald zurück. Obwohl bereits viel zu Staffel 6 bekannt war, stand das konkrete Startdatum bei Amazon Prime bisher noch aus und war nur grob für das Frühjahr 2025 terminiert. Nun aber haben wir einen genauen Termin für das Wiedersehen mit Michael Bully Herbig und seiner neuen LOL-Besetzung.

LOL Staffel 6 startet 2025 pünktlich zu Ostern

Staffel 6 der deutschen Amazon-Show LOL startet am Donnerstag, dem 17. April 2025 bei Prime Video. Wie gewohnt gibt es zum Start zwei der insgesamt sechs halbstündigen Folgen. Die übrigen Episoden kommen dann im Wochentakt, jeweils mit einer Doppelfolge. Die Veröffentlichung sieht also folgendermaßen aus:

Folge 1 und 2 von Staffel 6 starten am 17. April 2025

Folge 3 und 4 der 6. Staffel starten am 24. April 2025

Folge 5 und 6 (also das Finale) erscheinen am 1. Mai 2025

Bei den Regeln bleibt es bei Amazon Prime * wie gehabt: In LOL treten 10 Komiker:innen und Promis gegeneinander an. In einen Raum gesperrt, dürfen sie 6 Stunden lang nicht lachen, müssen aber versuchen, sich gegenseitig ein Grinsen, Kichern oder Schmunzeln zu entlocken – entweder mit spontanem Humor oder vorbereiteten Comedy-Nummern.

Wer gehört in Staffel 6 zur Besetzung von Amazons LOL: Last One Laughing?

Folgendewurden für das Lachmuskel-Kräftemessen der 6. Staffel LOL schon im Januar verkündet:

Wenn ihr die LOL-Stars der 6. Staffel noch nicht alle kennt, stellen wir sie euch hier genauer vor, damit ihr schon vorab wisst, mit welchen Comedians, Moderatorinnen und Schauspielern ihr es zu tun bekommt.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Zehn Comedy-Stars, sechs Stunden, ein Studio und niemand darf lachen. Das ist das Konzept der derzeit besten deutschen Amazon-Serie, die von Michael "Bully" Herbig moderiert wird.

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.

