LOL Staffel 6 ist bestätigt: So bald starten die neuen Folgen auf Amazon

Fans von Amazons Comedy-Format LOL: Last One Laughing können sich freuen: Amazon hat Staffel 6 der Serie bestätigt. Und ein Startzeitraum steht auch fest.

Amazon-Hit LOL: Dann kommt Staffel 6

LOL: Last One Laughing -Fans sitzen seit Halloween auf dem Trockenen: Vor etwa anderthalb Monaten schickte Moderator Michael Herbig mit dem Halloween-Special nämlich zum letzten Mal ein Lebenszeichen der beliebten Comedy-Serie durch den Stream. Aber die Durststrecke ist jetzt vorbei: LOL Staffel 6 kommt. Und

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, soll die 6. Staffel LOL bereits im Frühjahr 2025 erscheinen. Weitere Folgen waren bisher nicht bestätigt. Genauere Details, etwa zum Datum der Veröffentlichung oder sogar zur Identität der Teilnehmenden, gibt es noch nicht.

Das hält LOL-Chef Michael "Bully" Herbig allerdings nicht davon ab, sich über die Verlängerung der Serie zu begeistern: "Mich freut es riesig, dass LOL die Leute so glücklich macht", erklärt er laut Meldung. "Die Show ist mir richtig ans Herz gewachsen!"

Schaut euch hier den Trailer zu LOL Staffel 5 an:

LOL: Last One Laughing - S05 Trailer (Deutsch) HD

LOL: Last One Laughing ist die deutsche Version der japanischen Spieleserie Hitoshi Matsumoto Presents Documental. Auf engem Raum wird eine festgelegte Anzahl Teilnehmender versammelt, die einander mit allen Mitteln zum Lachen bringen müssen. Wer lacht, fliegt raus.

Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken in Deutschland 50.000 Euro Preisgeld, die für einen wohltätigen Zweck gespendet werden. Zu den Teilnehmenden gehörten in den letzten Staffeln unter anderem Tedros Teclebrhan, Otto Waalkes, Bastian Pastewka oder Elyas M'Barek. LOL ist laut Angaben seines Streamingdienstes das meistgestreamte deutsche Format auf Prime Video aller Zeiten in Deutschland und Österreich.



