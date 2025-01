LOL Staffel 6 kommt dieses Jahr: Alle wichtigen Infos wie kompletter Cast und Start

Dieses Jahr dürfen sich LOL-Fans auf die 6. Staffel bei Amazon Prime freuen. Vorab erfahrt ihr hier die wichtigsten Infos zu den neuen Folgen wie Besetzung und Release.

Seit LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime zum Mega-Hit geworden ist, folgt jedes Jahr verlässlich eine neue Staffel. 2025 geht die mittlerweile 6. Season an den Start, wobei mittlerweile auch kleinere saisonale Sonderausgaben wie zuletzt das Halloween-Special eingestreut werden.

Bis LOL Staffel 6 im Prime-Abo erscheint, erfahrt ihr hier alle wichtigen Informationen zu den neuen Folgen der Show mit Michael "Bully" Herbig als Moderator. Der Artikel wird regelmäßig um neue Infos ergänzt und aktualisiert.

LOL Staffel 6-Cast: Wer gehört zur Besetzung der neuen Folgen?

Die Teilnehmenden der neuen LOL-Staffel sehen wie folgt aus:

Am bewährten Konzept von LOL ändert sich nichts. Wieder geht es darum, dass über Stunden nicht gelacht werden darf. Wer diese Regel zweimal bricht, fliegt raus.

Wann startet LOL Staffel 6 bei Amazon Prime?

Ein genaues Startdatum für die neuen Folgen ist noch nicht bekannt. Amazon gibt bisher Frühjahr 2025 als Release-Zeitraum an. Ostern wäre ein denkbarer Zeitraum für den Start der neuen LOL-Staffel.

Gibt es schon einen Trailer zur neuen LOL Staffel 6?

Aktuell ist noch kein Trailer zur neuen LOL-Staffel erschienen. In der Regel wird die erste Vorschau kurz vor dem Release der Folgen veröffentlicht.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

In dieser Ausgabe von Streamgestöber erklären bekennende LOL-Fans, was den Reiz der besten deutschen Amazon-Serie ausmacht, teilen Lieblingsmomente und formulieren Wünsche, was die Show verändern muss, um ein lächerlich langes Leben zu haben. Hört rein!



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.