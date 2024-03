Der teuerste Film in der Geschichte des Kinos: Er kostete 533 Millionen Dollar, ist Science-Fiction und diente der Wiederbelebung einer ikonischen Reihe

Mit einem Budget von über 500 Millionen Dollar ist ein Sci-Fi-Blockbuster von 2015 bis heute der teuerste Film der Geschichte. Die hohen Kosten haben sich aber definitiv ausgezahlt.

Heutzutage verschlingen Hollywood-Blockbuster Unsummen an Geld, die erstmal wieder an den Kinokassen eingespielt werden müssen. Das extremste Beispiel hierfür ist der Auftakt der neuen Star Wars-Trilogie in Form von Episode 7. Das Erwachen der Macht ist nachweislich der teuerste Film der Geschichte, doch die extremen Kosten haben sich ausgezahlt.

Star Wars 7 hat unfassbar viel Geld gekostet und noch viel mehr eingespielt

Wie unsere spanische Schwesternseite Espinof berichtete, verschlang Star Wars 7 insgesamt unglaubliche 533 Millionen Dollar an Kosten. Damit ist er der teuerste Film in der Kino-Historie. Die Summe entstand nicht alleine durch das üppige Budget selbst, sondern auch durch Kosten wie Marketing, die für einen Blockbuster von diesem Format natürlich auch exorbitant hoch angesetzt waren.

Disney hat mit der Star Wars-Rückkehr 10 Jahre nach Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith aber nicht nur mit einem hohen Budget gepokert. Das Studio ließ Episode VII nicht in den USA, sondern in den britischen Pinewood Studios drehen. Dadurch gab es steuerliche Vergünstigungen, mit denen Disney 86,6 Millionen Dollar an Rückerstattungen einstreichen konnte. Selbst ein dadurch reduziertes Budget von 446 Millionen Dollar macht den siebten Teil der Sci-Fi-Saga immer noch zum teuersten Film aller Zeiten.

Der Einsatz hat sich bekanntlich mehr als ausgezahlt. An den weltweiten Kinokassen spielte Star Wars 7: Das Erwachen der Macht laut Box Office Mojo bis heute über 2 Milliarden Dollar ein.

