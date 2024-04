Einer der besten Filme in der Geschichte des Kinos wird neu aufgelegt: Zuerst war das Meisterwerk extrem umstritten

Er gilt als einer der besten Filme aller Zeiten: Mit Die Nacht des Jägers hat Charles Laughton ein abgründiges Meisterwerk geschaffen. Knapp 70 Jahre später soll eine Neuverfilmung entstehen.

Als Die Nacht des Jägers 1955 in die Kinos kam, waren die Kritik und das Publikum gar nicht überzeugt davon, was Charles Laughton aus der gleichnamigen Romanvorlage gemacht hatte, die zwei Jahre zuvor von Davis Grubb veröffentlicht wurde. Die düstere Geschichte über einen Frauenmörder wurde äußerst skeptisch beäugt.

Inzwischen genießt Die Nacht des Jägers jedoch den Status eines Meisterwerks und ist als wegweisender Film noir in die Geschichte der bewegten Bilder eingegangen. 2008 setzte ihn die prestigeträchtige Filmzeitschrift Cahiers du cinéma sogar auf Platz 2 der besten Filme aller Zeiten. Jetzt kündigt sich eine Neuverfilmung an.

Die Nacht des Jägers: Das Kreativteam hinter Marvels Doctor Strange bringt die Neuverfilmung ins Kino

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist Universal Pictures sehr daran interessiert, Die Nacht des Jäger (im Original: The Night of the Hunter) als Neuverfilmung ins Kino zu bringen. Zwei Kreative werden bereits mit dem Projekt in Verbindung gebracht: Regisseur Scott Derrickson und Drehbuchautor C. Robert Cargill.

Bekannt sind die beiden für ihre mehrfache Zusammenarbeit im Horror-Bereich. Derrickson und Cargill stecken hinter fiesen Schockern wie Sinister und The Black Phone. Auch im Blockbuster-Bereich konnten sie ihren Fußabdruck hinterlassen: Sie haben den mächtigen Doctor Strange ins Marvel Cinematic Universe gebracht.

Die Geschichte von Die Nacht des Jägers ist während der Großen Depression in den USA angesiedelt und erzählt von dem Frauenmörder Harry Powell. Der erfährt im Gefängnis, dass sein Zellengenosse bei einem Raub 10.000 US-Dollar gestohlen und versteckt hat. Nur seine Kinder wissen, wo sich das Geld jetzt befindet.

Als Powell aus dem Gefängnis entlassen wird, begibt er sich auf die Suche nach dem Geld und gibt sich als Priester aus. Besonders ikonisch sind die Tattoos auf seinen Händen: "Love" und "Hate" steht in einzelnen Buchstaben über seine Finger verteilt geschrieben. In der ersten Verfilmung wurde Powell von Robert Mitchum verkörpert.

Wann startet die Neuverfilmung von Die Nacht des Jägers?

Universal hat noch keinen konkreten Kinostart für die Neuverfilmung von Die Nacht des Jägers festgelegt. Das Projekt befindet sich noch ganz am Anfang. Vorerst sind Derrickson und Cargill mit der Produktion der Horror-Fortsetzung The Black Phone 2 beschäftigt, die im Sommer 2025 ins Kino kommt. Dementsprechend sollten wir frühestens 2026 oder 2027 mit der neuen Version von The Night of the Hunter rechnen.

