Absolut bizarrer Sci-Fi-Kult bekommt 56 Jahre später wirklich Neuauflage – weil Sydney Sweeney uns erlöst

Wenn wir uns das Science-Fiction-Kino vergangener Dekaden anschauen, sind dort einige merkwürdige Filme zu entdecken. Wo die Lüge hinfällt-Star Sydney Sweeney will einen der bizarrsten neu auflegen.

1968 war ein großes Jahr für das Science-Fiction-Kino. Stanley Kubrick brachte seinen monumentalen 2001: Odyssee im Weltraum auf die große Leinwand. Franklin J. Schaffner erzählte die Geschichte vom Planet der Affen. Und dann gab es da noch ein ganz sonderbares Weltraum-Abenteuer, das sich komplett gegen den ernsten, düsteren Charakter der genannten Genre-Kollegen stellte: Barbarella.

Angefangen bei der extremen Sexualisierung der Titelfigur bis hin zu dem eigenwilligen Produktionsdesign: Barbarella hat sich wie nur wenige andere Science-Fiction-Filme ins Gedächtnis der Popkultur gebrannt und wurde hitzig diskutiert. Viele Filmfans sehen in dem Space-Bizarro inzwischen ein Camp-Meisterwerk. Kein Wunder, dass Hollywood seit Jahren versucht, eine Neuverfilmung an den Start zu bringen.

Mehrfach gescheitertes Sci-Fi-Reboot: Syndey Sweeney bestätigt, dass ihr Barbarella-Film noch kommt

Im Oktober 2022 wurde eine neue Version von Barbarella angekündigt. Damals sorgte besonders das Casting für Aufsehen: Sydney Sweeney, die zuletzt in Wo die Lüge hinfällt und Madame Web im Kino zu sehen war, sollte die Hauptrolle übernehmen. Seitdem ist es jedoch erschreckend still um das Projekt geworden.

Grandfilm Sydney Sweeney in Reality

Das ist auch Josh Horowitz aufgefallen. In der neuesten Ausgabe seines Podcasts Happy Sad Confused hat er daher direkt bei Sweeney nachgefragt. Sweeney, die durch den HBO-Hit Euphoria größere Bekanntheit erlangte, gibt ein hoffnungsvolles Update: Ja, die Barbarella-Neuverfilmung befindet sich nach wie vor in Entwicklung.

Darüber hinaus erzählt Sweeney, was sie an der Rolle so reizt:

Es macht viel Spaß, einen Charakter wie Barbarella zu erforschen. Sie umarmt wirklich ihre Weiblichkeit und Sexualität. Ich liebe das. Sie setzt Sex als Waffe ein. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Weg in eine Sci-Fi-Welt. Ich wollte schon immer mal Sci-Fi machen. Also mal sehen, was passiert.

Sweeney hat lange auf die Barbarella-Rolle hingearbeitet. Letzte Woche verriet sie in einem Interview mit GQ , dass sie den gefloppten Marvel-Blockbuster Madame Web in erster Linie deswegen angenommen hat, um eine Beziehung zu dem Studio Sony aufzubauen, das jetzt auch Barbarella produziert.

Sweeney gab zu Protokoll:

Für mich war [Madame Web] ein Baustein, durch den ich eine Beziehung zu Sony aufbauen konnte. Ohne Madame Web hätte ich keinen Draht zu den Entscheidungsträgern dort. Bei meinen Karriereentscheidungen geht es nicht nur um die Geschichten [der Filme], sondern auch um strategische Geschäftsentscheidungen. Weil ich [Madame Web] gemacht habe, konnte ich Wo die Lüge hinfällt verkaufen. Ich war in der Lage, Barbarella zu bekommen.

Nun dürfen wir gespannt sein, wie Barbarella mit Sweeney in der Hauptrolle für eine neue Generation modernisiert wird. Horowitz spricht es in seinem Podcast kurz an: Trotz vieler ikonischer Momente waren die Geschlechterrollen 1968 völlig anders verteilt als heute. Hier dürfte es einige Veränderungen gegenüber dem Original geben.

Allzu viel lässt sich Sweeney nicht über die Ausrichtung des neuen Barbarella-Films entlocken. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, dass sich Hollywood sichtlich schwertut, den Stoff neu aufzulegen. Schon 2007 scheiterte Robert Rodriguez, ehe Regisseure wie Robert Luketic und Nicolas Winding Refn das Handtuch warfen.

Wann startet Barbarella mit Sydney Sweeney im Kino?

Ein konkreter Kinostart für das Barbarella-Reboot steht noch nicht fest. Sweeney ist bisher das einzige Talent, das mit dem Projekt in Verbindung gebracht wird. Nicht einmal Regie und Drehbuch sind geklärt. Dementsprechend wird wohl noch sehr viel Zeit vergehen, bis der neue Barbarella-Film ins Kino kommt.