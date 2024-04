"Er hat mich kopiert": Action-Regissseur beschuldigt Quentin Tarantino, seinen großen Plan geklaut zu haben

Kult-Regisseur Quentin Tarantino will nach 10 Filmen seine Kino-Karriere beenden. Jetzt hat ein anderer bekannter Regisseur erzählt, dass der Plan von ihm geklaut wurde.

Wenn es nach Quentin Tarantino geht, bekommen wir von ihm nur noch einen Film im Kino zu sehen. Seit Jahren spricht der Pulp Fiction-Regisseur davon, nach 10 Filmen in Rente gehen zu wollen – zumindest, was die große Leinwand betrifft. Womöglich inszeniert er dann noch Theaterstücke und schreibt Filmbücher.

Jetzt hat sich ein anderer bekannter Regisseur zu Wort gemeldet und behauptet, Tarantino hätte seinen Ruhestand-Masterplan einfach von ihm kopiert.

Luc Besson wirft Tarantino vor, seinen 10-Filme-Plan geklaut zu haben

Laut The Playlist spricht Luc Besson (Lucy) als Gast im The Discourse-Podcast darüber, dass er Tarantino schon vor langer Zeit von seinem eigenen Plan erzählt habe, nur 10 Filme fürs Kino drehen zu wollen:

Das Witzige ist, dass ich das schon vor langer Zeit zu [Quentin] Tarantino gesagt habe. Also hat er mich kopiert. Nein, ich war ehrlich, als ich das sagte. Das habe ich nach etwa sechs oder sieben Filmen gesagt. Und es war für mich eine Möglichkeit, mich zu konzentrieren und zu sagen: 'Wenn ich nur zehn Kugeln habe, muss ich mit den letzten drei vorsichtig sein.‘

Besson selbst hat sich schon mal nicht an seinen eigenen Plan gehalten. Der zehnte Film des Léon – Der Profi-Regisseurs erschien bereits 2005 mit Angel-A. Seitdem drehte er einige weitere Werke für die große Leinwand und schrieb noch mehr Drehbücher.

Wann erscheint Quentin Tarantinos finaler Film im Kino?

Der nächste und vermutlich finale Kinofilm des Kult-Regisseurs heißt The Movie Critic und soll im Los Angeles der 70er-Jahre spielen. Zum Inhalt gibt es noch keine klare Beschreibung. Tarantino selbst hat mal darüber gesprochen, dass die Hauptfigur Kritiker für ein Pornomagazin sowie ein vulgärer, zynischer Charakter sein könnte.

The Movie Critic hat derzeit noch kein offizielles Startdatum. Wir rechnen mit einem Kinostart irgendwann 2025. Tarantinos jüngsten Spielfilm Once Upon a Time ... in Hollywood könnt ihr derzeit zum Beispiel im Netflix-Abo streamen.