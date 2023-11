Gewaltige Änderung im Star Wars-Universum: Dave Filoni wurde die Zukunft der Reihe übertragen und das musst du über ihn wissen

Star Wars hat einen neuen kreativen Kopf. Dave Filoni übernimmt die Planung aller zukünftigen Projekte. Gelernt hat er von niemand Geringerem als dem Schöpfer der Sternensaga, George Lucas.

Von Star Wars-Fans wird er seit Jahren als George Lucas' Padawan bezeichnet. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem der Schüler zum Meister aufsteigt: Dave Filoni hat fortan die Position des Chief Creative Officer bei Lucasfilm inne. Seit über 15 Jahren begleitet er das Franchise. Jetzt ist er für die kreative Ausrichtung verantwortlich.

Dave Filoni ist ab sofort der Chief Creativ Officer bei Star Wars: Was bedeutet das genau?

Um Verwirrungen vorwegzugreifen: Nein, Dave Filoni ist nicht der neue Präsident von Lucasfilm. Diese Position hat nach wie vor Kathleen Kennedy inne, die das Studio im Zuge des Aufkaufs durch Disney übernommen hat. Bereits zuvor fungierte sie zusammen mit Star Wars-Schöpfer George Lucas als Co-Präsidentin von Lucasfilm.

Wie aus einem Bericht von Vanity Fair hervorgeht, wird Filoni als Chief Creative Officer eng mit Kennedy zusammenarbeiten. Er ist nun von Anfang an in die Entwicklung sämtlicher Projekte bei Lucasfilm involviert, sei es ein neuer Kinofilm oder eine Serie für Disney+. Gegenüber Vanity Fair beschreibt er seinen neuen Job wie folgt.

In der Vergangenheit kam ich bei vielen Projekten erst an Bord, nachdem sie bereits einige Zeit in Entwicklung waren. Durch diese neue Rolle bin ich im Grunde in alles involviert, das gerade passiert. Ich bin direkt in der Anfangsphase dabei, wenn wir die Zukunft [von Star Wars] planen.

Disney Dave Filoni bei den Dreharbeiten zu The Mandalorian

Bereits zuvor fungierte Filoni als Executive Vice President in beratender Funktion bei vielen Star Wars-Projekten, wenn er nicht selbst als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent involviert war. Jetzt wird sein Einfluss noch größer.

Ich sage den Leuten nicht, was sie tun sollen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ihnen helfen kann, die beste Geschichte zu erzählen, die sie erzählen wollen. Ich biete meine Hilfe in der gesamten Galaxis an, fast, als wäre ich ein Teil des Rats der Jedi.

Wer ist Dave Filoni? Und warum hat er so viel Einfluss im Star Wars-Universum?

Um Dave Filonis Werdegang zu verstehen, müssen wir kurz die Zeit zurückdrehen. Filoni hat seine Wurzeln im Animationsbereich. Als Regisseur war er 2005 in die Entstehung von acht Episoden der Fantasy-Serie Avatar – Der Herr der Elemente involviert. Kurz darauf kam er zu Lucasfilm, um das nächste Kapitel der Sternensaga zu entwickeln.

Die Animatinosserie Star Wars: The Clone Wars sowie der vorhergegangene Kinofilm läuteten eine neue Star Wars-Ära bei Lucasfilm ein. Neben George Lucas entpuppte sich Filoni als eine der leitenden Kräfte hinter dem Projekt und stieg zur wichtigen Persönlichkeit im Animations-Department von Lucasfilm auf.

Unter Filonis Aufsicht und Beteiligung sind fünf weitere Animationsserien entstanden: Star Wars Rebels, Star Wars Resistance, Star Wars: The Bad Batch, Star Wars: Geschichten der Jedi und Star Wars: Die Mächte des Schicksals. Mit The Mandalorian folgte 2019 der Sprung in den Live-Action-Sektor des Star Wars-Universums.



Disney Jon Favreau, George Lucas, Rosario Dawson und Dave Filoni bei den Dreharbeiten zu The Mandalorian

Gemeinsam mit Serienschöpfer Jon Favreau hat Filoni das Mandoverse bei Disney+ auf den Weg gebracht: Das Buch von Boba Fett, Ahsoka und demnächst auch Skeleton Crew. Auf der Star Wars Celebration wurde dieses Jahr sogar angekündigt, dass Filoni seinen eigenen Star Wars-Film inszeniert, der Mando und Co. ins Kino bringt.



Mit anderen Worten: Filoni kennt Star Wars in- und auswendig und hat das Franchise vor allem in den Phasen geprägt, in denen keine neuen Episoden im Kino liefen. Besonders verbunden wird er mit der Figur Ahsoka Tano, Anakin Skywalkers Jedi-Schülerin, deren Geschichte Filoni seit ihrem ersten Auftritt in The Clone Wars begleitet.

Reys Rückkehr und mehr: Welche Star Wars-Projekte erwarten uns 2024, 2025 und darüber hinaus?

Drei Kinofilme sind angekündigt: Neben Filonis Mando-Film gehört dazu ein neues Abenteuer mit Daisy Ridley als Rey Skywalker. Zudem erzählt Indiana Jones 5-Regisseur James Mangold die Geschichte vom Ursprung der Jedi und der Macht. Außerdem hieß es zuletzt, dass die Lando-Serie nun als Kinofilm geplant wird.

Serientechnisch geht es nächstes Jahr mit der Mandoverse-Serie Skeleton Crew und The Acolyte weiter. Skeleton Crew erzählt von vier jungen Held:innen, auf der Suche nach ihrem Zuhause. The Acyolte erforscht die Zeit der Hohen Republik und spielt somit rund 100 Jahre vor Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung.

Darüber hinaus trifft 2024 die 2. Staffel von Andor bei Disney+ ein. Noch nicht offiziell angekündigt, aber sehr wahrscheinlich sind zudem weitere Staffeln von The Mandalorian und Ahsoka. Welche Projekte völlig neu als Chief Creative Officer von Filoni bei Lucasfilm in die Wege geleitet wurden, ist aktuell noch nicht bekannt.

