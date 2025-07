Der Trailer zu Peacemaker Staffel 2 verrät, wie die Serie mit dem neuen Superman-Film verbunden ist

Moment, wie genau passt die Peacemaker-Serie als dem alten DC-Universum in das neue DC-Universum? Der Trailer zur 2. Staffel hat eine denkbar einfache Antwort parat.

Die Verwirrung war groß, als Regisseur James Gunn vor zwei Jahren seine Pläne für das DC Universe (DCU) ankündigte. Einerseits war von einem rigorosen Neustart die Rede, der zentrale Figuren wie Superman, Batman und Wonder Woman mit neuen Stars besetzt. Andererseits sollte die Peacemaker-Serie mit John Cena weitergehen.

Bei Peacemaker handelt es sich um ein Spin-off, das aus Gunns erstem DC-Film, The Suicide Squad, hervorgegangen ist. Beide Projekte starteten damals im Rahmen des DC Extended Universe (DCEU). Wie also passt Cenas Antiheld in die Kontinuität des neuen Universums, zu dem bisher Superman und Creature Commandos gehören?

Peacemaker Staffel 2-Trailer öffnet das Tor zum Multiversum

Der frisch auf der Comic-Con veröffentlichte Trailer zur 2. Staffel von Peacemaker liefert eine Antwort, die sich DC-Fans vermutlich haben denken können: Cenas Figur entdeckt ein Paralleluniversum, in dem alles besser ist. Das DCU öffnet somit sehr schnell das Tor zum Multiversum und verknüpft die bisher losen Geschichten.

Hier könnt ihr den Trailer zu Peacemaker Staffel 2 schauen:

Peacemaker - S02 Trailer (English) HD

James Gunn selbst verriet auf der Comic-Con, dass wir uns gleich in der 1. Folge der 2. Staffel von Peacemaker auf zwei große Cameos freuen dürfen: Hawgirl (Isabela Merced) und Guy Gardner (Nathan Fillion). Beide Figuren wurden in Superman als Teil der Justice Gang eingeführt und legen sich nun offenbar mit Peacemkaer an.

Ebenfalls ein bekanntes Gesicht aus Superman, aber kein Cameo, sondern ein fester Bestandteil des Figurenensembles: Rick Flag Sr. (Frank Grillo), der mit dem Titelhelden eine Rechnung offen hat. Denn Peacemaker tötete in The Suicide Squad Rick Flag Jr. Zeitlich setzt die 2. Staffel einen Monat nach den Ereignissen von Superman ein.

DCU-Fortsetzung: Wann startet Peacemaker Staffel 2?

Die 2. Staffel von Peacemaker startete in den USA am 21. August 2025 auf HBO Max und umfasst erneut acht Episoden. Wann und wie die DCU-Fortsetzung nach Deutschland kommen, steht aktuell noch nicht fest. Die 1. Staffel lief damals bei RTL+.