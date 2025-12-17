Der Trailer zur 8. Staffel The Rookie ist da und bricht ein Versprechen: Es sieht schon wieder düster aus für Tim und Lucy

The Rookie geht in wenigen Wochen mit Staffel 8 weiter. Wie der erste Trailer enthüllt, wird es in den neuen Folgen wieder holprig für Chenford. Das widerspricht einer Aussage des Serienmachers.

Lange müssen sich The Rookie-Fans nicht mehr gedulden, bis die beliebte Krimi-Serie mit Nathan Fillion in die nächste Runde geht. Staffel 8 steht in den Startlöchern und schickt John Nolan mitunter für einen großen Einsatz nach Prag – und Chenford in großes Gefühlschaos. Das zeigt auch der erste Trailer zur kommenden Season, den es jetzt endlich zu sehen gibt.

Seht hier den ersten langen Trailer zu The Rookie Staffel 8:

The Rookie - S08 Trailer (English) HD

The Rookie Staffel 8: Einsatz in Prag und großes Chenford-Drama

Wie der Trailer zeigt, verschlägt es Nolan in Staffel 8 mit Bailey (Jenna Dewan) nach Prag, wo Monica (Bridget Regan) nach ihrem Deal mit der LAPD einen legendären Waffenschmuggler treffen soll. Doch scheint der Plan nicht ganz so abzulaufen, wie erhofft. Währenddessen tut sich das Polizeiteam mit dem FBI zusammen, um lokale wie internationale Terroranschläge zu verhindern.

Zum Weiterlesen: The Rookie trifft völlig unnötige Entscheidung für Staffel 8 und widerspricht dem Kern der Serie

Auch enthüllt der Trailer einen Blick auf den Beziehungsstatus von Tim (Eric Winter) und Lucy (Melissa O'Neil), die vor einem großen Meilenstein stehen: Tim fragt Lucy, ob die beiden zusammenziehen wollen. Doch Lucy kann die Vergangenheit offenbar noch nicht ruhen lassen. Ein harter Schlag für alle Chenford-Fans, vor allem da Serienschöpfer Alexi Hawley erst kürzlich versprach, Lucy und Tim "nicht weiter quälen" zu wollen.

Wann kommt The Rookie Staffel 8 in Deutschland?

Lange dauert es nicht mehr, bis wir genau erfahren, wie es mit dem The Rookie-Team weitergeht. Die 8. Staffel startet in den USA am 6. Januar 2026 auf ABC. Nur wenige Tage später kommen die neuen Folgen schon nach Deutschland zu WOW ins Streaming-Abo. Hierzulande startet Folge 1 am 9. Januar im englischen Original. Die deutsche Synchronfassung folgt am 23. Januar. Die 18 Episoden der Staffel werden im Wochentakt ausgestrahlt.

