"Der unterhaltsamste Teil der Trilogie": Erste Venom 3-Reaktionen begeistern sich vor allem für ein Element

Mit komplettierter Trilogie verabschieden sich Tom Hardy und seine Venom-Filmreihe aus der düsteren Ecke des Marvel-Universums. Erste Reaktionen sprechen von einem spaßigen Abschluss.

In wenigen Tagen tänzelt Venom: The Last Dance in die hiesigen Lichtspielhäuser. Einige internationale Kolleg:innen haben den dritten Marvel-Antiheldenfilm mit Tom Hardy und seinem schleimigen Alien-Freund schon gesehen und ihre Meinung online offenbart (via Variety )."Spaß" ist dabei der große Konsens.

Im dritten und letzten Venom-Abenteuer von Drehbuchautorin und Regisseurin Kelly Marcel sind Eddie Brock und sein außerirdischer Symbiont auf der Flucht, weil die Welten beider Figuren hinter ihnen her sind.

Erste Reaktionen auf Venom 3: Guys just wanna have fun

Chris Killian von Comic Book schreibt über den Abschluss der Venom-Trilogie: "Venom: The Last Dance ist ein abgefahrener Kumpel-Roadtrip, der seine PG-13-Einstufung bis zum Äußersten strapaziert. Kurz gesagt: Venom 3 ist klassisches Guilty-Pleasure-Kino. Schaltet euer Gehirn aus und lasst Venom daran knabbern."

Joseph Deckelmeier von Screenrant meint hingegen: "Venom: The Last Dance nimmt euch mit auf eine wilde und aufregende Reise vom Anfang bis zum Ende! Es ist ein lustiger Popcorn-Film, der mich an die Comic-Filme der frühen 2000er Jahre erinnert. Die Action ist großartig und eine Hommage an Action-Filme aus den 80ern. Es gibt eine Menge lustiger Momente. Gibt es Handlungslücken und einige Probleme mit der Geschichte? Ja. Macht es Spaß? Auch ja."

Ian Sandwell von Digital Spy hält Venom 3 sogar für den kurzweiligsten Teil der Reihe: "Venom: The Last Dance ist der unterhaltsamste Teil der Trilogie. Es ist größtenteils ein spaßiger und süßer Roadtrip, bei dem Eddie und Venom ihre Thelma und Louise-Flüchtlingsträume ausleben, inklusive Auto-Karaoke und Hunderettung. Ihr könntet sogar sentimental werden."

Wann kommt Venom: The Last Dance in die deutschen Kinos?

Venom 3 ist ab dem 24. Oktober 2024 in den hiesigen Kinos zu sehen. Wer vorher noch die ersten beiden Teile als Hausaufgaben gucken möchte, findet Venom bei RTL+ und Sky/WOW und Venom: Let There Be Carnage bei Joyn in der Flat. Amazon, Apple TV und Co. haben die Filme aber auch als Leih- und Kauftitel.